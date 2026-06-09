Madonna Rivela il Film ‘Confessions II’ Online: Gli Outfit Firmati da Dolce & Gabbana

Madonna sorprende i fan con “Confessions II”, un cortometraggio online che evoca l’album del 2005, ma con un tono più adulto e tagliente. Il lancio strategico e i look firmati Dolce & Gabbana s

New York ancora nelle orecchie, una piazza che batte forte. Poi, all’ora del tè in Italia, lo schermo si accende: un nuovo capitolo di confessioni. È così che Madonna ha scelto di farsi trovare, online, a sorpresa ma con metodo, come solo chi conosce il tempo del pop sa fare.

Pochi giorni fa ha incendiato Times Square con una performance lampo per aprire il Pride Month. Oggi, alle 17 italiane, ha diffuso il suo ultimo lavoro: “Confessions II”. Il titolo parla chiaro. Evoca un’eredità precisa, quella di “Confessions on a Dance Floor”, album-culto del 2005. Ma il tono è diverso. Più adulto. Più tagliente. Un piccolo film che sembra chiedere una cosa semplice: hai ancora il coraggio di ballare la tua verità?

Non rivelo tutto subito. Perché il piacere sta nell’attesa. L’avvio è essenziale. Pochi tagli netti. Corpo, voce, ritmo. La camera sta addosso a lei. Niente nostalgia. C’è, invece, quell’urgenza che Madonna ha rimesso al centro con The Celebration Tour, chiuso da un bagno di folla a Rio de Janeiro davanti a oltre un milione di persone. Dato che ricorda una cosa: quando decide di parlare, la sua eco è planetaria.

Un lancio che parla al presente

Il timing non è un dettaglio. Pubblicare alle 17, quando l’Europa è ancora in ufficio e l’America si sta svegliando, è una scelta strategica. Vuol dire: questo racconto è per tutti, adesso. Il Pride apre il calendario di giugno. “Confessions II” ci entra dentro con un gesto coerente, senza proclami. Madonna attraversa da sempre le comunità LGBTQIA+, non come ospite ma come parte della storia comune del pop. Qui lo ricorda con un vocabolario che conosce bene: ritmo, sguardo frontale, controllo del palco.

Ed è a metà che arriva l’accento stilistico, quello che sposta l’asse del racconto. I look sono firmati Dolce & Gabbana. Non è un cameo. È una direzione precisa. La sartoria scultorea, i bustier che disegnano l’addome, il nero che restituisce potere e misura. Codici della maison che parlano la lingua di Madonna da decenni. Vale la pena ricordarlo: nel 2010 è stata volto delle campagne del brand e ha collaborato anche su una linea di occhiali. Qui il cerchio si richiude. Lo stile non è accessorio. È sceneggiatura.

Moda in scena: il tocco Dolce & Gabbana

Con Dolce & Gabbana la moda non illustra; struttura. Ogni capo diventa punteggiatura del gesto. Tagli netti, vita stretta, spalle delineate. Il messaggio visivo è chiaro: disciplina e desiderio possono convivere nella stessa immagine. E il corpo, da sempre tema politico per Madonna, torna a essere dichiarazione di indipendenza. Non ci sono dati ufficiali sui materiali o sul numero dei cambi scena. Se arriveranno, potremo leggere meglio la mappa estetica del corto. Intanto basta l’impressione: glamour notturno, ma con una semplicità che lascia passare la voce.

Il digitale fa il resto. La scelta di andare online amplifica l’accesso e spegne le distanze. Sui social il passaparola corre, si ferma su un dettaglio, riparte su un altro. È così che un corto diventa rito collettivo. E che un nome come Madonna riafferma un principio base del pop: esistere è condividere, ma condividere con forma.

Forse è questo il punto di “Confessions II”: non chiedere permesso al passato, ma usarlo come luce di taglio. Il resto lo fa quello sguardo in camera, diretto, quasi domestico. Sembra dire: quali sono le tue confessioni, oggi, quando nessuno ti guarda? E cosa scegli di indossare per dirle, a te stesso, prima che al mondo?