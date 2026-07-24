Come fare dei deliziosi krapfen fatti in casa

I krapfen fatti in casa sono soffici, profumati e irresistibili: con il giusto impasto e una cottura accurata è possibile ottenere dolci golosi, perfetti da gustare a colazione, a merenda o come dessert. Preparare i krapfen in casa è un’esperienza che regala grandi soddisfazioni. Nonostante richiedano un po’ di pazienza per la lievitazione, il procedimento è alla portata di tutti e permette di ottenere dolci morbidi, leggeri e dal profumo inconfondibile. La caratteristica fascia chiara che li attraversa è il segno di una frittura eseguita correttamente e di un impasto ben lievitato. La ricetta tradizionale prevede un impasto soffice e ricco di burro, che dopo la lievitazione viene ritagliato in dischi, lasciato riposare nuovamente e infine fritto fino a raggiungere …

I krapfen fatti in casa sono soffici, profumati e irresistibili: con il giusto impasto e una cottura accurata è possibile ottenere dolci golosi, perfetti da gustare a colazione, a merenda o come dessert.

Preparare i krapfen in casa è un’esperienza che regala grandi soddisfazioni. Nonostante richiedano un po’ di pazienza per la lievitazione, il procedimento è alla portata di tutti e permette di ottenere dolci morbidi, leggeri e dal profumo inconfondibile. La caratteristica fascia chiara che li attraversa è il segno di una frittura eseguita correttamente e di un impasto ben lievitato.

La ricetta tradizionale prevede un impasto soffice e ricco di burro, che dopo la lievitazione viene ritagliato in dischi, lasciato riposare nuovamente e infine fritto fino a raggiungere una doratura uniforme. Una volta pronti, i krapfen possono essere farciti con crema pasticcera, marmellata, crema al cioccolato oppure gustati semplicemente ricoperti di zucchero semolato, diventando una vera delizia per tutta la famiglia.

Ingredienti della ricetta

500 g di farina forte (tipo Manitoba o equivalente)

250 ml di latte tiepido

70 g di zucchero

80 g di burro morbido

2 tuorli d’uovo

15 g di lievito di birra fresco (oppure 5 g di lievito secco)

Scorza grattugiata di un limone

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Un pizzico di sale

Olio di semi per friggere

Zucchero semolato per la copertura

Crema pasticcera, marmellata o crema alle nocciole per la farcitura

Procedimento passo passo della ricetta

Sciogliete il lievito nel latte tiepido insieme a un cucchiaino di zucchero.

Versate la farina in una ciotola capiente e unite il composto di latte e lievito.

Aggiungete i tuorli, lo zucchero restante, la vaniglia e la scorza di limone.

Iniziate a impastare fino a ottenere un composto omogeneo.

Incorporate gradualmente il burro morbido a pezzetti, continuando a lavorare l’impasto fino a renderlo elastico e liscio.

Unite infine il sale e continuate a impastare ancora per qualche minuto.

Formate una palla, copritela con un canovaccio e lasciatela lievitare fino al raddoppio del volume, indicativamente per circa 2 ore.

Stendete l’impasto a uno spessore di circa 1,5 centimetri e ricavate dei dischi utilizzando un coppapasta.

Disponete i dischi su carta forno e lasciateli lievitare nuovamente per circa 30-40 minuti.

Scaldate abbondante olio di semi a circa 170 °C e friggete pochi krapfen alla volta, girandoli delicatamente durante la cottura.

Scolateli su carta assorbente e passateli ancora caldi nello zucchero semolato.

Quando saranno leggermente intiepiditi, farciteli con crema pasticcera, marmellata o crema al cioccolato utilizzando una sac à poche con beccuccio lungo.

Serviteli appena preparati per apprezzarne tutta la morbidezza e il profumo.

I krapfen preparati in casa sono un grande classico della pasticceria che conquista al primo assaggio. La loro consistenza soffice, la superficie ricoperta di zucchero e il cuore cremoso li rendono perfetti per ogni occasione speciale o semplicemente per concedersi una pausa golosa. Seguendo con attenzione i tempi di lievitazione e una frittura eseguita alla giusta temperatura, è possibile ottenere dolci fragranti e leggeri, capaci di regalare tutto il sapore della tradizione direttamente nella propria cucina.