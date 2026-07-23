Cattivo odore nelle scarpe? Ecco cosa stai sbagliando

Il cattivo odore delle scarpe non è causato dal sudore in sé, ma dalla proliferazione di batteri che si nutrono dei residui organici presenti nell’ambiente caldo e umido della calzatura.

Quando si cammina, il piede suda: il sudore, combinato con le cellule morte della pelle, crea un terreno fertile ideale. Più le scarpe sono chiuse o poco traspiranti, più i batteri si moltiplicano, producendo acidi grassi volatili responsabili del cattivo odore. Il problema si accentua con il caldo e con calzature che non permettono al piede di respirare. L’errore più comune è pensare che basti aerare le scarpe. L’aria riduce l’umidità, ma non rimuove i batteri già presenti. La regola d’oro è: bisogna agire sui batteri, non solo sull’odore.

Il bicarbonato e l’aceto: la coppia che disinfetta e deodora (senza profumi sintetici)

Il bicarbonato di sodio è uno dei rimedi più efficaci: assorbe l’umidità, neutralizza gli odori e ha una lieve azione antibatterica. Si spolvera all’interno delle scarpe, si lascia agire per una notte, e al mattino si aspira o si scuote. Per un’azione più profonda, l’aceto bianco è un alleato prezioso: si inumidisce un panno con aceto e si tampona l’interno della scarpa, lasciando asciugare all’aria. L’acido acetico uccide i batteri e neutralizza i composti volatili.

Un altro rimedio naturale è il carbone attivo, che assorbe gli odori e l’umidità in modo duraturo. Si mette un pezzetto di carbone in un sacchetto di tulle e lo si lascia nelle scarpe per alcuni giorni. L’errore più comune è usare deodoranti spray che coprono l’odore senza eliminare la causa. La regola è: agire alla fonte, non mascherare il problema.

La manutenzione quotidiana: il trucco del sale e l’alternanza delle calzature

Per prevenire la formazione di cattivi odori, la manutenzione ordinaria è essenziale. Dopo ogni utilizzo, le scarpe vanno lasciate asciugare all’aria aperta per almeno 12 ore, lontano da fonti di calore diretto. Un trucco semplice ma efficace è mettere all’interno delle scarpe un pizzico di sale grosso: assorbe l’umidità e ha un’azione batteriostatica. Le solette, se removibili, vanno estratte e lasciate asciugare separatamente.

La regola d’oro è alternare almeno due paia di scarpe, per permettere a ciascuna di asciugarsi completamente tra un utilizzo e l’altro. Se l’odore persiste nonostante le cure, potrebbe essere il momento di cambiare le solette o, nei casi più gravi, le scarpe stesse. Perché la pulizia, come la salute, è una questione di metodo. E il metodo, come sempre, è la chiave. Con un po’ di attenzione, e con la natura. Che, se rispettata, dona i suoi frutti. Anche in un paio di scarpe. Che non puzzano più.