Vitamina D per bambini, quel tesoro che non viene solo dal sole

La vitamina D non è una vitamina come le altre. Il corpo la produce principalmente grazie all’esposizione al sole, ma non sempre la quantità è sufficiente, soprattutto nei bambini.

Il suo ruolo principale è regolare l’assorbimento di calcio e fosforo, due minerali fondamentali per la crescita e la mineralizzazione delle ossa. Una carenza prolungata può portare al rachitismo, una malattia che causa deformità scheletriche, dolori ossei e ritardo nella crescita. Inoltre, studi recenti hanno dimostrato che livelli adeguati di vitamina D aiutano a ridurre il rischio di infezioni respiratorie e a sostenere il sistema immunitario.

Nonostante l’Italia sia un paese soleggiato, la carenza di vitamina D nei bambini è più comune di quanto si creda, soprattutto nei primi mesi di vita.

Perché il sole da solo non basta e quando integrare

La produzione di vitamina D attraverso la pelle dipende da molti fattori: latitudine, stagione, ora del giorno, pigmentazione della pelle, uso di creme solari e tempo trascorso all’aperto. Per questo i pediatri raccomandano l’integrazione a tutti i lattanti, in particolare a quelli allattati al seno, a partire dai primi giorni di vita. Secondo le linee guida della Società Italiana di Pediatria, i neonati sani a termine dovrebbero assumere 400 UI al giorno durante il primo anno.

Dopo i 12 mesi, la dose sale a 600 UI al giorno, fino all’adolescenza. Anche i bambini più grandi, specialmente quelli che trascorrono poco tempo all’aperto o che hanno la pelle molto scura, possono trarre beneficio da un’integrazione, soprattutto nei mesi invernali.

Come somministrarla senza rischi e senza stress

L’integrazione di vitamina D è semplice e sicura. In commercio esistono gocce, spray e masticabili specifici per bambini, con dosaggi già calibrati. L’alimentazione da sola non basta: i cibi che contengono vitamina D in quantità significativa sono pochi e non sempre graditi ai più piccoli (pesce azzurro, tuorlo d’uovo, fegato). L’unico vero rischio è il sovradosaggio, che può essere tossico, ma con le dosi raccomandate dai pediatri è praticamente impossibile.

La regola d’oro è non improvvisare: chiedere sempre al proprio medico curante prima di iniziare qualsiasi integrazione. E ricordare che la vitamina D non è un farmaco da prendere solo d’inverno. È un alleato quotidiano, silenzioso, che accompagna la crescita.