Il pane non ingrassa! Cosa dice la nutrizionista

Per anni è stato considerato il principale nemico della linea, ma il pane continua a essere al centro di numerosi equivoci alimentari. Una nutrizionista chiarisce perché eliminarlo dalla dieta non è sempre la scelta migliore. Quando si decide di perdere peso, uno dei primi alimenti a finire sotto accusa è quasi sempre il pane. La convinzione che basti eliminarlo per dimagrire è molto diffusa e continua a influenzare le scelte quotidiane di molte persone. Eppure, secondo quanto spiegato dalla nutrizionista Valentina Nuzzi, il pane non è responsabile dell’aumento di peso in modo automatico e la sua esclusione non rappresenta una soluzione universale. Il tema riguarda uno degli alimenti più presenti nella tradizione italiana e mediterranea. Da anni il pane viene …

Per anni è stato considerato il principale nemico della linea, ma il pane continua a essere al centro di numerosi equivoci alimentari. Una nutrizionista chiarisce perché eliminarlo dalla dieta non è sempre la scelta migliore.

Quando si decide di perdere peso, uno dei primi alimenti a finire sotto accusa è quasi sempre il pane. La convinzione che basti eliminarlo per dimagrire è molto diffusa e continua a influenzare le scelte quotidiane di molte persone. Eppure, secondo quanto spiegato dalla nutrizionista Valentina Nuzzi, il pane non è responsabile dell’aumento di peso in modo automatico e la sua esclusione non rappresenta una soluzione universale.

Il tema riguarda uno degli alimenti più presenti nella tradizione italiana e mediterranea. Da anni il pane viene sostituito con prodotti considerati più “leggeri”, come gallette o snack alternativi, ma spesso senza una reale conoscenza del loro valore nutrizionale. La specialista sottolinea che il rapporto tra pane e aumento di peso è molto più complesso e dipende soprattutto dall’equilibrio generale dell’alimentazione e dello stile di vita.

Perché il pane è finito sul banco degli imputati

La cattiva reputazione del pane nasce soprattutto dalla diffusione delle diete a basso contenuto di carboidrati. In molti casi, chi riduce drasticamente il consumo di pane, pasta e altri alimenti simili osserva un rapido calo del peso corporeo. Questo fenomeno, però, non coincide necessariamente con una perdita significativa di grasso. Secondo la nutrizionista, nelle prime fasi il corpo utilizza le riserve di glicogeno e perde soprattutto acqua, determinando una diminuzione del peso che può essere interpretata in modo errato. Per questo motivo la riduzione dei carboidrati non rappresenta automaticamente una strategia dimagrante efficace nel lungo periodo.

Un altro aspetto spesso trascurato riguarda il contenuto calorico. Molti consumatori ritengono che il pane abbia un apporto energetico particolarmente elevato rispetto ad altri sostituti, ma la realtà può essere diversa. La presenza di acqua nel prodotto contribuisce a ridurne la densità calorica e ad aumentare il senso di sazietà. In alcuni casi, prodotti considerati più salutari possono addirittura contenere più calorie a parità di peso. La nutrizionista ricorda inoltre che l’aumento di peso dipende dal bilancio energetico complessivo: si ingrassa quando si introducono più calorie di quelle che si consumano, indipendentemente dalla loro provenienza.

Il vero ruolo del pane in una dieta equilibrata

Secondo gli esperti della nutrizione, i carboidrati rappresentano il principale carburante dell’organismo. Le linee guida per una corretta alimentazione prevedono che una quota importante dell’energia quotidiana provenga proprio da questi nutrienti. Eliminare completamente il pane, quindi, non è soltanto difficile da sostenere nel tempo, ma può anche rendere meno equilibrata l’alimentazione. La nutrizionista evidenzia che il pane può essere inserito senza problemi in una dieta sana e controllata, purché sia parte di un contesto alimentare bilanciato.

Tra i dubbi più frequenti c’è anche quello relativo all’orario di consumo. Molte persone evitano il pane durante la cena pensando che possa favorire l’accumulo di peso nelle ore notturne. In realtà, ciò che conta è il bilancio energetico complessivo della settimana e non il singolo pasto. Anche la scelta tra pane bianco e integrale va interpretata correttamente: quello integrale contiene una quantità maggiore di fibre e può favorire la sazietà, ma le differenze caloriche non sono così marcate come spesso si immagina. Alla base del mantenimento del peso restano soprattutto uno stile di vita attivo, il movimento quotidiano e un’alimentazione sostenibile nel tempo, elementi che contano molto più dell’eliminazione di un singolo alimento come il pane.