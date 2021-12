Il menù di Capodanno deve essere eccezionale, per concludere in bellezza l’anno corrente. Tante portate prelibate, partendo dagli antipasti, passando per i primi piatti, i secondi ed infine un golosissimo dessert. La cena del 31 Dicembre è il momento perfetto per riuscire a passare insieme alle persone care le ultime ore dell’anno.

Foto Shutterstock | Goskova Tatiana

Si può optare per menù più tradizionali con lenticchie e il celeberrimo cotechino oppure possiamo prendere in considerazione ricette particolari che rivisitano in modo originale dei piatti tipici delle tradizione.

L’importante è sempre sbizzarrirsi a creare pietanze che siano piacevoli per il palato e che facciano così diventare l’ultimo dell’anno una serata indimenticabile.



Chi ben inizia è a metà dell’opera, iniziare un pasto con degli ottimi antipasti per la notte di San Silvestro è il primo passo per un cenone sorprendente e delizioso. Potete scegliere tra un’infinità di ricette sfiziose, sia di carne che di pesce, senza naturalmente dimenticare le verdure.

Foto Shutterstock | zi3000

Se amate il pesce, ottimi e facili da realizzare sono i crostini di pesce alla caprese, gli stuzzichini con uova di salmone, o ancora, sempre con il salmone, delle magnifiche tartine, facili da preparare e dal sapore davvero delicato.

Foto Shutterstock | Arctic ice

Senza paragoni sono gli involtini di pesce spada con limone e zucchine, idea originale da servire al centrotavola, magari accompagnati da saporitissime alici marinate. Potete anche alternare antipasti di pesce con antipasti di carne o vegetariani, in tal caso ottimi sono senza dubbio i muffin salati agli arachidi o le immancabili olive Ascolane.

Dopo aver stuzzicato l’appetito con gli antipasti, non ci resta che passare al primo piatto. Anche qui potete scegliere tra carne, pesce, risotto o pasta, ma magari potete realizzare due portate di primi per soddisfare così tutti i palati e i gusti.

Foto Shutterstock | Ildi Papp

Ottimo primo piatto di pesce sono senz’altro le linguine allo scoglio, particolare e raffinato è invece il risotto all’arancia e allo zafferano, frizzante il risotto allo champagne e grandioso portafortuna è il risotto al melograno.

Per i secondi piatti potete davvero sbizzarrirvi e creare piatti straordinari, raffinati e gustosi: tartare di salmone , spiedini di capitone e la terrina di carni in crosta riempiono con gusto la tavola del 31 dicembre soddisfando grandi e piccini.

Foto Shutterstock | Olga Larionova

A questi secondi di carne e di pesce, accompagnate dei contorni di verdure come patate al forno, verdure grigliate o i gustosissimi carciofi alla giudia. Ovviamente non può assolutamente mancare il cotechino con le lenticchie, portafortuna irrinunciabile per chiudere in bellezza un anno e iniziare uno nuovo con ancora più splendore e ricchezza.

Se ai vostri ospiti volete poi preparare un golosissimo il dolce con le vostre mani, piuttosto che affidarvi ai soliti panettoni e pandori preconfezionati, potete realizzare delle simpaticissime e gustosissime praline di cioccolato, il tradizionale croccante alle mandorle o meglio ancora, l’inimitabile Panforte.

Foto Shutterstock | Nina Firsova

Altrimenti se non siete ancora convinti, potete cimentarvi nella preparazione di alcuni semplici dessert, perfetti per le festività, come ad esempio un classico pan di spagna, ottimo anche per una veloce merenda per i bambini.