Cotechino con le lenticchie, ricetta facile per il cenone di Capodanno

Ecco come fare la ricetta facile del cotechino con le lenticchie, piatto porta fortuna immancabile del cenone di Capodanno.

Ci sono diversi modi per preparare la ricetta del cotechino con le lenticchie, ma noi abbiamo deciso di darvi quella più semplice in assoluto. Scoprirete che è facilissima da fare e anche molto veloce, così potrete completare al meglio il vostro menu di Capodanno proprio come vuole la tradizione senza fare troppo sforzo.

Anche se c’è ancora chi prepara il cotechino fresco facendolo cuocere a lungo, noi vi suggeriamo di comprare un cotechino precotto di ottima qualità, risparmierete tanto tempo e il risultato sarà comunque eccellente. Vediamo ora come preparare questa ricetta.

La ricetta facile del cotechino con le lenticchie

Il cotechino con le lenticchie è uno dei piatti tradizionali che non possono mancare sulla tavola del cenone di fine anno. Anche se poi qualcuno fa solo un assaggio e vi resteranno degli avanzi che mangerete fino all’Epifania, non si può proprio escludere dal menu.

Al posto del cotechino potete usare anche lo zampone precotto, il procedimento è lo stesso, visto che in fondo sono le lenticchie che devono essere cucinate.

Se invece volete usare il cotechino fresco avvolgetelo in un foglio di alluminio, punzecchiatelo e mettetelo in una pentola con abbondante acqua fredda, dal momento del bollore fate cuocere un paio di ore.

Ed ora vediamo come comporre questo piatto per fare un figurone con gli ospiti.

Ingredienti

1 cotechino precotto

400 gr di lenticchie

2 foglie di alloro

1 cipolla

2 coste di sedano

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale

pepe

Procedimento

Ecco come si prepara il cotechino con le lenticchie. Lavate i legumi per eliminare le impurità. Versate le lenticchie in una pentola ampia, aggiungete le foglie di alloro e riempitela con abbondante acqua, mezza cipolla e una costa di sedano. Portate a bollore, aggiungete un pizzico di sale e fate cuocere da 30 a 50 minuti, dipende dalla grandezza delle lenticchie. Controllate la cottura assaggiandole. Tritate la cipolla rimanente e la costa di sedano. Prendete una padella e versateci dentro l’olio extra vergine di oliva e il trito appena preparato, fate insaporire per circa cinque minuti e poi aggiungete le lenticchie cotte e scolate, saltate qualche minuto regolando di sale e di pepe. Lessate il cotechino precotto come indicato sulla confezione, o seguite le nostre indicazioni che trovate sopra. Tagliate poi a fette il cotechino togliendo il budello. Ora prendete un bel vassoio, versateci le lenticchie saporite e sistemate sopra le fette di cotechino, servite in tavola e buon appetito!

La chef consiglia: potete abbinare al piatto anche del purè di patate cremoso, perfetto per accompagnare sia il cotechino che le lenticchie e per arricchire il vostro menu di Capodanno per un cenone da 10 e lode!