Cheesecake al cioccolato, ricetta facile per una torta fredda golosissima

La ricetta della cheesecake al cioccolato è facile e in poco tempo potete realizzare un dolce freddo delizioso e cremoso.

Questa cheesecake al cioccolato senza cottura è un dolce perfetto da gustare in qualsiasi momento dell’anno. Come dolce al cucchiaio è perfetto per essere servito alla fine del menu di una cena sfiziosa ma è ottima anche come idea per una torta di compleanno diversa dal solito.

Facile e veloce da preparare, potete personalizzarla in tanti modi, ad esempio unendo dei topping come cioccolato fuso, scaglie di cioccolato, panna montata, salsa di cioccolato o frutti di bosco freschi. Ma ora andiamo a vedere come si prepara questa ricetta della cheesecake al cioccolato.

La ricetta della cheesecake al cioccolato

Per fare questa cheesecake al cioccolato potete usare dei classici biscotti secchi sbriciolati come base, oppure dei biscotti al cioccolato per avere un sapore ancora più intenso.

La farcitura cremosa è preparata con formaggio spalmabile, panna montata, zucchero e ovviamente cioccolato fuso. Questi ingredienti donano alla cheesecake una consistenza leggera e vellutata.

A seconda dei vostri gusti potete scegliere se usare cioccolato fondente, cioccolato al latte o cioccolato bianco. Noi vi suggeriamo il fondente, ma potete usare quello che avete in casa.

Ingredienti

250 gr di biscotti secchi al cacao

100 gr di burro

500 gr di formaggio Philadelphia

300 gr di panna da montare

aroma vaniglia

120 gr di zucchero

10 gr di gelatina in fogli

200 gr di cioccolato fondente

Procedimento

Come preparare la cheesecake al cioccolato, prima di tutto si parte dalla base biscotto. Tritate in un mixer i biscotti per ottenere una sorta di farina. Fate fondere il burro a bagnomaria e mescolatelo alla farina di biscotti. Prendete uno stampo a cerchio apribile da 22 cm di diametro e rivestitelo di carta forno, compattate sul fondo la miscela di burro e biscotti usando il dorso di un cucchiaio. Mettete in frigo e fate riposare per almeno 30 minuti. Nel frattempo preparate la farcitura. Ammollate la gelatina in acqua fredda per dieci minuti e fate fondere il cioccolato a bagnomaria dopo averlo ridotto in pezzi. Mettete da parte cinque cucchiai di panna liquida montate la restante panna fredda di frigo. Con le stesse fruste sbattete il formaggio Philadelphia con lo zucchero, unite l’aroma di vaniglia e il cioccolato fuso, mescolate. Incorporate lentamente anche la panna montata e mescolate per amalgamare il tutto. Strizzate la gelatina ammollata, mettetela in un pentolino con la panna messa da parte e scaldate senza far bollire, in modo che la gelatina si sciolga perfettamente. Fate raffreddare un poco, unite la panna con la gelatina al resto della farcitura, mescolate per bene. A questo punto riprendete lo stampo con la base di biscotti, versate la crema appena preparata, livellate. Infine mettete in frigo per almeno sei ore o anche tutta la notte prima di consumare.

La cheesecake al cioccolato è uno dei dolci da fare con il cioccolato avanzato, nel caso non sappiate come smaltirlo, questa è davvero un’ottima idea!