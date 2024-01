Dolci con il cioccolato avanzato, ricette e idee per dessert deliziosi e facili da fare

Volete delle idee per fare dei dolci con il cioccolato avanzato? Allora seguiteci in questo viaggio alla scoperta dei dessert golosi da riciclo.

Non c’è un attimo da perdere, se quello che state cercando sono delle ricette di dolci con il cioccolato avanzato è bene andare subito a scoprire quali sono tutti i dessert che abbiamo selezionato per voi e che potete preparare in maniera facile e veloce.

Continuando a leggere qui di seguito scoprirete alcune delle torte e dei dolci al cioccolato più golosi di sempre e più semplici da realizzare, adatti a essere protagonisti della merenda del pomeriggio, di un fine pasto speciale o di una festa in casa all’insegna della golosità!

Le ricette più facili per fare dolci con il cioccolato avanzato

Ecco alcune idee per utilizzare il cioccolato avanzato e preparare dei dolci davvero molto golosi ma soprattutto evitare sprechi in cucina. Certo, è molto difficile che avanzi del cioccolato, ma se vi hanno regalato quello fondente e non vi piace mangiarlo, la soluzione ideale è proprio fare queste ricette!

I dolci con il cioccolato avanzato sono delle deliziose bontà che si preparano con poco sforzo e vi consentono di creare dei dolci golosi e saporiti.

La prima idea che vogliamo proporvi e che potete copiare è quella di mettere le mani in pasta e preparare una squisita torta al cioccolato, se nella variante classica l’ingrediente spesso usato è il cacao, nella variante alla ricotta che trovate al link che vi abbiamo indicato potete usare tranquillamente il cioccolato fondente da far sciogliere e aggiungere all’impasto.

Un’altra ricetta ideale per i dolci da fare con il cioccolato avanzato è un favoloso e facilissimo rotolo al cioccolato, una sorta di tronchetto farcito caratterizzato da un ripieno davvero speciale. Potete sostituire il cacao con il cioccolato fondente o anche al latte e pure con il cioccolato bianco.

Le tortine di cioccolato al riso soffiato sono gustosissime, basta aggiungere il cioccolato fuso sulle tortine preparando una glassa di cioccolato per una copertura extra croccante grazie alla presenza dei cereali soffiati, in questo caso del riso.

Infine se avete abbastanza cioccolato avanzato potere realizzare un goloso tortino al cioccolato, inutile dire che ha un sapore intenso e una consistenza morbida e irresistibile

Queste sono solo alcune idee per utilizzare il cioccolato avanzato e creare deliziosi dolci. In generale, il cioccolato può essere utilizzato anche in altre preparazioni come creme, mousse, gelati, ganache e cioccolatini, ad esempio.