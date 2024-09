Spiedini vegani, insoliti e sfiziosi: 3 abbinamenti non banali che sorprendono

Quando si parla di spiedini in genere vengono prima in mente i tipi più classici: ovvero quelli di carne o pesce. Peccato che non tutti li possano o li vogliano consumare. Per questo esistono delle versioni vegane che non vi faranno rimpiangere i soliti.

Gli spiedini a tavola portano sempre una ventata di allegria. Non a caso si servono spesso durante le feste, optando soprattutto per quelli di frutta ma anche con altre sfiziosità tipo mozzarella e pomodorini o melone e prosciutto, giusto per citare i più classici.

In questo articolo però vogliamo stupirvi fornendovi alcuni spunti per preparare degli spiedini vegani, insoliti e sfiziosi che non vi faranno rimpiangere quelli di carne o pesce. Ecco tre abbinamenti non banali.

3 ricette di spiedini vegani

Facili e veloci da preparare gli spiedini sono una bontà semplice ma mai banale. Possiamo prepararli sbizzarrendoci in più ricette e proporli per una cena in compagnia o per un pranzo all’aria aperta, fino a che le giornate lo consentono. Tre idee sfiziose e golose per preparare degli spiedini vegani squisiti.

Tofu e Asparagi

La prima idea che vi forniamo è di preparare degli spiedini con il tofu, un alimento molto utilizzato nella cucina vegana, 100% vegetale ma ricco di proteine. Per 4 persone serviranno:

Ingredienti

300 g di tofu

200 g di asparagi

150 g di cavolfiore

1 spicchio d’aglio (se gradito)

mezzo limone

q.b. salsa di soia

q.b. olio extravergine d’oliva

q.b. sale

q.b. pepe

Preparazione

Iniziamo occupandoci del tofu, dopo averlo tagliato a fette spesse le divideremo a tocchetti. Quindi rosoliamo con l’aglio e l’olio in padella. Aggiungiamo anche la soia e cuociamo per circa 5 minuti. Tagliamo anche qualche fetta di cavolfiore e cuociamola a vapore per circa 5 minuti, quindi creiamo una marinatura con olio, sale, limone e immergiamolo lì dentro.

Cuociamo al vapore anche gli asparagi per circa 2 o 3 minuti quindi ripassiamoli in padella con olio, sale e pepe. Tagliamoli in modo proporzionato agli altri pezzi che andranno a comporre gli spiedini. Non resta che assemblare il tutto alternando i tre ingredienti.

Fagiolini, patate e carote

Qui ci sono solo verdure. Ecco cosa occorre per 4 persone:

Ingredienti

80 g di fagiolini

2 carote

2 patate

q.b. olio d’oliva

q.b. sale

q.b. pepe

Preparazione

Mondiamo i fagiolini quindi li cuociamo a vapore fino a che non saranno diventati croccanti ma cotti. Lessiamo le patate dopo averle pelate e tagliate a cubotti. Possiamo anche procedere sempre a vapore. Infine stessa cosa con le carote, procediamo a lessarle avendo cura che non siano sfatte. Una volta che tutte le verdure saranno cotte le ripassiamo in padella per qualche minuto con olio, sale e pepe. Non resta che assemblare alternando i pezzi di verdure.

Funghi, cipollotti e pomodorini

Ingredienti

10-12 funghi champignon piccoli

10-12 pomodorini pachino

10 cipollotti piccoli

q.b. sale

q.b. olio evo

q.b. pepe

Preparazione

Mondate funghi, pomodorini e cipollotti. Prendete gli stecchini e infilzate alternando le verdure. Appoggiate gli spiedini su una teglia ricoperta di carta da forno. Aggiungete olio, sale e pepe e infornate a 180°C per 20 minuti o fino a doratura.