Come festeggiare il Capodanno in casa? Idee per organizzare un party indimenticabile

Come organizzare una festa di Capodanno in casa? Se non amate tanto i viaggi e le uscite, allora il modo migliore per festeggiare il 31 dicembre è organizzare un party casalingo, scegliendo in primis come arredare casa per Capodanno.

Con la giusta compagnia, la serata verrà trascorsa in modo piacevole e secondo le proprie preferenze. Ecco allora alcuni consigli utili per organizzare una festa di Capodanno in casa.

Come ogni festa che si rispetti non possono mancare decorazioni, cibo ed intrattenimento. Vediamo insieme come curare nei minimi dettagli la serata, per festeggiare un Capodanno in casa con amici o parenti.

Decorazioni casa per Capodanno

Per festeggiare con stile il Capodanno in casa, non dovrete trascurare le decorazioni. Uno degli addobbi preferiti per l’occasione sono gli orologi, che simboleggiano l’attesa della mezzanotte.

I palloncini creano subito un’atmosfera festosa, sceglieteli in due o tre tonalità, per un effetto elegante e mai banale e magari con il numero dell’anno che sta per arrivare. infine non dimenticate festoni e stelle filanti per la mezzanotte.

Cenone di Capodanno

Il tradizionale cenone è uno dei momenti più attesi della serata. Se puntate soprattutto sulla buona tavola, il menu di Capodanno dovrà essere particolarmente curato, con portate raffinate, dal gusto squisito.

Il pesce sarà uno dei grandi protagonisti della tavola di Capodanno, specie nelle sue varietà più pregiate, come salmone, caviale o gamberi; perfette le tartine a base di questi alimenti.

Per andare più sul classico, zampone e lenticchie non dovranno mancare, in quanto simbolo di buon auspicio per l’anno nuovo. Imprescindibili, pandoro, panettone e tanto spumante!

Come apparecchiare la tavola di Capodanno

Altro fattore importantissimo, per festeggiare un Capodanno indimenticabile, è l’apparecchiatura della tavola. Una delle mise en place più apprezzate per l’occasione contempla l’uso di bianco, nero e oro, alternati su tovaglie, tovaglioli, servizi di piatti e bicchieri, per un effetto davvero scenografico.

Le idee per apparecchiare la tavola di Capodanno sono tantissime, a partire dalla scelta della tovaglia, fino ai centrotavola, per impreziosire e dare all’ambiente un tocco più originale e luminoso.

Idee per divertirsi in casa a Capodanno

La festa di Capodanno non è solo mangiare e bere a tavola. L’attesa della mezzanotte è lunga e quindi è importante intrattenere gli ospiti, in linea con lo spirito della serata. Una buona musica di sottofondo sarà sempre gradita ma c’è anche chi preferisce alzare il volume per cantare e ballare.

In alternativa, potete anche organizzare dei giochi da tavola, per la felicità anche dei più piccoli, o vedere dei film ambientati a Capodanno.

Festa di Capodanno a tema

Un’ottima idea per organizzare una festa di Capodanno in casa è quella di scegliere un tema per la serata, senza strafare perchè Capodanno non è Carnevale.

Qualche idea? Un party messicano, con sombrero e decorazioni dai colori caldi, una festa anni ’80, per gli amanti dei tempi passati, oppure una festa a tema di un colore, il rosso andrà benissimo per l’occasione.