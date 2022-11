Come arredare casa per Capodanno: tante idee originali

Stai organizzando la festa per la notte del 31 dicembre e oltre a decidere come vestirsi a Capodanno, vuoi sapere come arredare casa?

Le idee sono infinite, tutte uniche ed originali nel loro genere, per preparare e decorare la casa affinché possiate accogliere amici e familiari nel migliore dei modi, e dar vita ad una festa di Capodanno incredibile.

38

Stilate la lista degli amici, pensate al menù per il cenone di Capodanno e guardate le simpatiche idee per dare un tocco festoso alla casa per la notte di San Silvestro.

Illuminazioni per la casa

Foto Shutterstock | Ground Picture

La parola d’ordine per decorare la casa a Capodanno è luce! Ogni ambiente dove si recheranno gli ospiti deve essere addobbato con fili di lucine festose per renderli luccicanti. Scegliete la tonalità che si abbina allo stile della casa, potreste optare anche per luci fai da te.

Per evitare spiacevoli incidenti, vi consigliamo di riservare le candele accese solo per la tavola, oppure potete optare per delle lanterne chiuse da posizionare attaccate in alto in modo che non siano facilmente accessibili ai bambini e comunque a movimenti non prevedibili che potrebbero farle cadere, e sceglietele delicate ed eleganti.

La tavola di Capodanno

Foto Shutterstock | Subbotina Anna

Una volta decorata la casa potete dedicarvi alla decorazione della tavola di Capodanno. I colori al comando sono oro, argento e se glitter ancora meglio. Festeggiare l’inizio del nuovo anno con i simboli della ricchezza quali soldi di cioccolato o le stelle, porta fortuna! Create poi un centrotavola ricco e festoso aggiungendo tante candele scintillanti e fiori glitterati, e decorate il secchiello dello champagne con un nastro oro o argento e tanto ghiaccio.

Pista da ballo nel soggiorno

Foto Shutterstock | Gorodenkoff

A Capodanno si balla, e potete trasformare il vostro soggiorno in una sala da ballo appendendo una palla stroboscopica al centro del soffitto e riempiendo la stanza con palloncini e stelle filanti. Ricordatevi anche di creare un angolo per il countdown posizionando sopra ad un mobile ben visibile un grande orologio oppure una serie di sveglie tarate tutte con lo stesso orario.

Il mobile può essere decorato con un festone di Capodanno con un messaggio di auguri per il nuovo anno e anche altre decorazioni a tema per renderlo festoso e colorato.

Angolo fotografie

Foto Shutterstock | Zoom Team

Un altro modo per decorare la casa per la serata di Capodanno è quello di utilizzare i palloncini a tema Capodanno, gonfiati con l’elio, oppure comprati e composti in casa in modo per esempio da formare il numero del nuovo anno.

Palloncini e festoni sono un’idea perfetta per creare un angolo foto, l’ideale per avere dei ricordi legati alla serata. Potreste pensare anche di mettere una polaroid, così da avere nell’immediato la foto.

Il vischio: simbolo per eccellenza

Foto Shutterstock | Oleksandr Rybitskiy

Indispensabile per la serata è anche il vischio, un simbolo di buon augurio da sistemare al soffitto della sala da pranzo o del soggiorno, o sopra alla porta d’ingresso.