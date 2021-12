Capodanno sta per arrivare, per cui è tempo di pensare alla tavola, a come apparecchiarla e decorarla per renderla speciale. Se state organizzando il cenone di fine anno o il pranzo del primo dell’anno a casa vostra, è importante seguire i consigli per apparecchiare e decorare la tavola. Grandi negozi come Maisons du monde, Coin casa e Zara home ci regalano fantastici spunti per una tavola elegante e raffinata.

La notte di San Silvestro è, infatti, una sera di grandi festeggiamenti e, a seconda del tipo di festa che avete deciso di organizzare, è importante scegliere gli elementi giusti per allestire la tavola, in modo da riuscire a stupire gli ospiti rendendo questa serata speciale.



Come apparecchiare a Capodanno: i must have

Oltre al menu di Capodanno, è opportuno pensare agli addobbi fai da te, ai segnaposto e centrotavola, alle varie decorazioni e a molto altro ancora.

Se non sapete come apparecchiare la tavola di Capodanno il 31 dicembre o il primo gennaio, in modo da renderla speciale e unica, ecco le idee più originali e interessanti per delle decorazioni fai da te e festeggiare al meglio il Capodanno.

Per organizzare una festa di Capodanno in casa, è importante pensare alle decorazioni, che sulla tavola di Capodanno non possono mancare. I preparativi fervono, le lenticchie sono già nelle nostre dispense e non resta che pensare a come allestire la tavola del cenone di Capodanno. La festa che saluta l’anno vecchio e dà il benvenuto a quello nuovo merita tutte le nostre attenzioni!

Foto Shutterstock | Algirdas Gelazius



Come apparecchiare la tavola a Capodanno, dunque? Partiamo dalle decorazioni: se avete scelto una tovaglia di colore chiaro, meglio ancora se total white, gli accessori dovranno essere necessariamente dorati o argentati. Tuttavia, se volete osare e stupire i vostri ospiti, non abbiate paura di optare per un bel nero, sul quale potranno risaltare tovaglioli e piatti colorati o color argento e oro, per una tavola di Capodanno davvero chic e originale.

Foto Shutterstock | izikMD

Anche una sobria table runner potrebbe essere una buona idea, soprattutto se in bianco e oro, colori delicati o con stampe a tema, adatti all’ultimo dell’anno. L’eleganza può essere mostrata, senza esagerare e risultare eccessiva, anche con una tovaglia color argento, ma luccicante, come quella in foto. Del resto, che Capodanno sarebbe senza i bagliori e i riflessi dell’argento? Ma la tovaglia di Capodanno può essere anche color oro, alla quale si può abbinare una table runner celeste.

Non dimenticate di posizionare anche i tovaglioli, i quali dovranno essere abbinati alla tovaglia: potreste optare per dei tovaglioli di Zara home ricamati color oro o semplicemente optare per il rosso tinta unita, in contrasto con la tovaglia bianca.

Tovagliolo motivo a quadri | Foto Zara home

I tovaglioli possono essere riposti sui piatti, ai quali possono essere anche abbini, perchè no accompagnati da eleganti portatovaglioli. Zara home propone il suo Kit per realizzare portatovaglioli fai da te per 6 persone, fornito in una scatola di carta kraft con istruzioni.

Scatola fai da te portatovaglioli | Zara home

Contiene due bobine di corda e fiocco dorato, piccoli pezzi a forma di frutto di agrifoglio e cartoncini per scrivere il nome dell’ospite o un messaggio.

Un’idea per una tavola di Capodanno fai da te, facile da realizzare, ma di grandissimo effetto, è quella di utilizzare dei piatti a tema orologio, eleganti e a tema, come quello in foto. Del resto, quale simbolo migliore per il fatidico conto alla rovescia dell’ultimo dell’anno?

Foto Shutterstock | Alena Balotnik

Per le decorazioni di Capodanno, non potete dimenticare i piatti, un’opzione valida potrebbero essere le stoviglie con i fiocchi di neve di Zara home, per dare un tocco moderno alla vostra tavola, spezzando la monotonia delle tavole classiche, potete utilizzare inoltre piatti quadrati o ovali.

Stoviglie fiocco di neve | Zara home

Assolutamente banditi i piatti di carta o di plastica, sicuramente non adatti ad un’occasione come quella della fine dell’anno.

Per quanto riguarda i bicchieri della tavola di Capodanno, tirate fuori i calici o i bicchieri con eleganti lavorazioni .

Foto Shutterstock | Algirdas Gelazius

Ancora più particolari e raffinati sono in special modo quelli con rifiniture argento o dorate, proprio come i calici della collezione di Maison du monde. se il color oro non vi convinci l’alternativa perfetta sono i calici rossi di Zara home.



Calice rosso | Zara home

Il classico calice in vetro Bohemia Crystal di colore rosso con piede trasparente. Non potrete sbagliare!

Le posate potranno essere riposte vicino ai piatti, ideale è il set di posate di Maisons du monde, magari legate, elegantemente, da nastri che si abbinano allo stile e ai colori della tavola di Capodanno.

Set 24 posate in acciaio inox dorato | Maisons du monde

Il momento per tirare fuori il sofisticato servizio di posate che vi ha regalato la nonna è arrivato!

Per Capodanno, non può mancare la luce: la vostra tavola dovrà brillare e illuminare, sprigionando un’energia contagiosa. Idee per una tavola di Capodanno chic? I portacandele di Maison du monde, sono complementi d’arredo molto versatili, fiabeschi e perfetti per dare un tocco di raffinatezza alla tavola.

Portacandela a stella | Coin casa

Non c’è niente di più suggestivo delle luci soffuse delle candele accese sostenute da eleganti sostegni, come il candeliere traforato di Maisons du monde. In argento, ferro, cristallo, ceramica o in plastica, basta scegliere in base al resto delle decorazioni della tavola e il gioco è fatto!

Candeliere traforato dorato | Maisons du monde

Potreste ricorrere a delle decorazioni fai da te per Capodanno, semplicemente dando libero sfogo alla vostra fantasia, con un po’ di manualità e pazienza. Una soluzione elegante, che richiama la natura, è quella che prevede l’utilizzo di un pezzo di legno, dentro al quale – dopo aver praticato degli appositi fori – poter inserire delle bianche candele.

Foto Shutterstock | Lumi Studio

Se, poi, non avete molto tempo per creare un portacandele, vi basterà prendere dei bicchieri di vetro come quelli in foto, riempirli con delle palline natalizie color oro o argento, capovolgerli e in cima piazzare delle bianche e romantiche candele.

Veniamo al centrotavola di Capodanno. Ricordatevi di sceglierne uno non troppo alto, che impedisca dunque la visuale da un lato all’altro della tavolata e che renda così difficoltosa la conversazione tra i commensali.

Potete scegliere di realizzare un centrotavola per Capodanno con le vostre mani, guardando le molte idee facili e originali per un centrotavola di Capodanno fai da te, oppure potete optare per delle candele con particolari.

Foto Shutterstock | pixel-Shot

Oltre alle classiche candele andranno bene anche dei semplici centrotavola con frutta, magari con uva e melograno o con delle creazioni floreali che rimandano al periodo delle festività natalizie.

Foto Shutterstock | Natalya-Rozhkova

Un’idea originale prevede l’utilizzo di alcune bottiglie come centrotavola, in quanto queste rappresentano il momento del brindisi di mezzanotte: se avete quattro bottiglie di vetro inutilizzate, potreste dipingerle con una bomboletta di vernice spray del colore che preferite – trattandosi di Capodanno, sempre meglio optare per colori come l’oro o l’argento – alla cui cima attaccare, uno per uno, un numero del nuovo anno, fino a comporlo per intero.

Non dimenticatevi dei segnaposto di Capodanno per personalizzare la tavola del cenone di fine anno, come i classici in cartoncino su cui riportare il nome dell’ospite. Zara home ci propone diverse alternative, come il kit con mollettine in legno ed etichetta, per dei divertenti segnaposto fai da te.

Mollette in legno con etichetta | Zara home

In alternativa al fai da te troviamo sempre di Zara home il Set di 4 segnaposti a forma di pallina di Natale in vetro tinto.

Set 4 segnaposti a forma di pallina | Zara home

Segnaposti anche con pigne, rami dorati e vischio oppure, se proprio volete fare un figurone, dei buonissimi e deliziosi biscottini di marzapane e cioccolato. Nessuno saprà resistervi!

Non possono mancare, poi, gli addobbi per la tavola di Capodanno fai da te. Per apparecchiarla, potreste utilizzare dei divertenti addobbi come il cono decorativo con bacche di Coin casa

Cono decorativo con bacche | Coin casa

Anche delle palline natalizie possono rappresentare una decorazione adatta alla tavola di Capodanno: vi basterà sceglierne alcune, del colore che preferite, e spargerle lungo la lunghezza della tavola.

Foto Shutterstock |Pixel-Shot

Infine, potreste applicare dei palloncini colorati lungo la tavola, utilizzando dei nastri. Vi basterà, insomma, molto poco per creare un’atmosfera magica e rendere il vostro cenone o il pranzo un evento molto speciale, elegante e originale, che tutti ricorderanno nel tempo.