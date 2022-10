Primo piatto per Cenone di Capodanno: 3 ricette sfiziose

Se volete delle idee per fare un primo piatto per il Cenone di Capodanno diverso dal solito, noi siamo qui proprio per voi! Infatti abbiamo scelto ben tre ricette sfiziose e facili da fare per altrettanti primi piatti perfetti da inserire nel menu per il cenone di Capodanno. Che dire, venite a scoprire immediatamente quali sono queste proposte, in modo da essere preparate e avere tutto a portata di mano quando deciderete di mettervi ai fornelli!

Cannelloni con radicchio e ricotta

Foto Shutterstock | zoomonpictures.it

I cannelloni di radicchio e ricotta sono un primo piatto per il Cenone di Capodanno insolito e molto bello da vedere oltre che gustosissimo da mangiare. Inoltre essendo a base di verdure e di ricotta è anche abbastanza leggero.

Questa ricetta è facile da fare, e in più potete preparare i cannelloni ripieni in anticipo e ripassarli in forno al momento di servirli in tavola. Una volta impiattati potete decorare i cannelloni con foglie di radicchio crude, per dare un tocco di colore in più alla vostra pietanza.

Crespelle funghi e mascarpone

Foto Shutterstock | OlgaBombologna

Con le crespelle ai funghi e mascarpone potete servire ai vostri ospiti un primo piatto per il Cenone di Capodanno davvero stuzzicante. Per la farcitura potete usare i vostri funghi preferiti, dai semplici champignon ai porcini, o meglio ancora, potete realizzare un misto funghi per rendere il ripieno delle crepes salate ancora più appetitoso.

Il consiglio per chi è a dieta: al posto del mascarpone potete scegliere la ricotta. In questo modo la vostra pietanza sarà più light ma sempre molto gustosa.

Ravioli con salsa all’arancia

Foto Shutterstock | WhiteYura

Infine, ecco un primo piatto per il cenone di Capodanno originale e profumatissimo. Stiamo parlando dei ravioli con salsa all’arancia. Questa ricetta vi consente di portare in tavola la pasta ripiena in modo originale e diverso dal solito.

E per un tocco scenografico in più vi suggeriamo un trucchetto: potete ritagliare la sfoglia per la pasta a forma di stella e il vostro piatto sarà davvero unico e perfetto per festeggiare la fine dell’anno e l’inizio del nuovo insieme ai vostri ospiti!