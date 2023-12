Antipasti di Natale con il salmone, tre ricette per fare un figurone

Se volete portare in tavola degli antipasti di Natale con il salmone vi diamo delle idee per piatti sfiziosi e facili da preparare.

Scoprite con noi tre ricette facili e veloci per fare degli antipasti di Natale con il salmone che sono particolarmente ideali per arricchire il buffet delle feste. Quando il tempo è poco ma volete ugualmente portare in tavola delle gustose pietanze, queste sono quello che ci vuole.

Potete ovviamente portare in tavola questi antipasti di Natale con il salmone nell’ambito di un menu completo, ma rappresentano anche la soluzione perfetta per uno stuzzichino da accompagnare all’aperitivo tra amici o con i vostri familiari, da condividere prima di mettervi a tavola.

Albero di Pasta sfoglia salmone e Philadelphia per antipasti di Natale scenografici

Tra le ricette più facili e gustose di antipasti di Natale con il salmone vi suggeriamo prima di tutto quella dell’albero di pasta sfoglia salmone e Philadelphia, una delizia bella da vedere e buona da mangiare.

La combinazione di sapori e consistenze date dal formaggio cremoso e dal pesce affumicato rende questo stuzzichino davvero irresistibile. Si tratta di un piatto semplice da fare ma di grande effetto estetico, la scelta vincente con cui appagherete tutti gli amanti del salmone e della pasta sfoglia.

Preparare l’albero di sfoglia con salmone è facilissimo. Si stende un rotolo di pasta sfoglia pronto su un piano di lavoro, si spalma sulla superficie il formaggio cremoso e si adagiano delle fette di salmone affumicato sopra. Si copre con altra pasta sfoglia, si formano i rami dell’alberello, si inforna, e alla fine vedrete che finirà appena lo presenterete in tavola!

L’idea in più: se non volete perdere tempo nel fare l’albero potete anche farcire la pasta sfoglia, arrotolarla, tagliare delle fette e creare delle girelle, potete arricchirle anche con formaggio filante e spinaci, ad esempio.

Girelle di salmone e Philadelphia

Le girelle di salmone non sono altro che involtini di salmone farciti con formaggio cremoso, un antipasto talmente veloce da preparare che ci metterete pochissimi minuti per portarlo in tavola e offrirlo ai vostri ospiti.

La chef consiglia: arricchite gli involtini di salmone e formaggio con delle fette di zucchine grigliate per creare delle varianti ancora più appetitose di questi antipasti di Natale semplici e veloci da fare in poco tempo.

Polpette di salmone fredde per gli antipasti di Natale

Infine, ecco un’altra ricetta di antipasti di Natale con salmone molto apprezzata da chi ama il pesce ma non vuole stare ore in cucina: è quella delle polpette di salmone. Ma attenzione, non si tratta di vere e proprie polpette, cioè non vanno cotte né fritte né al forno. Sono, appunto, delle polpette fredde di salmone.

Si preparano con le fette di salmone affumicato tritate e mescolate a pochi altri ingredienti. Alla fine si dispongono su un bel vassoio e si portano in tavola. Sono davvero velocissime e perfette per portare in tavola un antipasto in due minuti di orologio.

La variante sfiziosa: le polpette fredde al salmone affumicato potrebbero non piacere a tutti. Come fare a mettere d’accordo tutti senza scontentare nessuno? Vi diamo una idea vincente.

Allora, potete preparare delle varianti sfiziose usando, magari, del tonno in scatola oppure dei gamberetti sgusciati già cotti. Aggiungete un poco di pangrattato per regolare la consistenza ed ecco pronto un tris di antipasti di mare da leccarsi i baffi!

Con questi stuzzichini appagherete i vostri ospiti stando pochissimo tempo in cucina, ma se volete altre ricette di antipasti di Natale per variare un po’ l’offerta, allora andate a scoprire quelle che abbiamo scelto apposta per voi!