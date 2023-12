Albero di pasta sfoglia salmone e Philadelphia, l’antipasto di Natale pronto in pochi minuti

La ricetta dell’albero di pasta sfoglia salmone e Philadelphia, un antipasto scenografico ideale per il menu natalizio.

Vi suggeriamo una ricetta perfetta per il menù di Natale: ecco l’antipasto facile e veloce da presentare in tavola, un delizioso e scenografico albero di Natale di pasta sfoglia farcito con salmone e formaggio Philadelphia. Andiamo subito a vedere come si prepara!

Con questo delizioso stuzzichino bellissimo da vedere potrete gustare insieme ai vostri ospiti un antipasto davvero strepitoso. E ha il vantaggio di essere facilissimo, infatti lo sfornate davvero in pochi minuti!

La ricetta dell’albero di pasta sfoglia con salmone e formaggio Philadelphia

Non bisogna essere dei grandi cuochi per preparare questo bell’antipasto natalizio, in pochi passaggi potrete realizzarlo e portarlo in tavola per la gioia di tutti.

Se volete stupire gli ospiti e rendere allegra la tavola delle feste, potete trovare altre idee per i vostri piatti nella nostra raccolta degli antipasti di Natale sfiziosi con cui arricchire il vostro menu. Ma ora vediamo come realizzare l’albero di pasta sfoglia con salmone e Philadelphia.

Ingredienti

Due rotoli di pasta sfoglia rettangolare

150 g di salmone affumicato

100 g di formaggio spalmabile tipo Philadelphia

Una manciata di semi di girasole per decorare

Poco latte per spennellare

Come si prepara

Ecco il procedimento per preparare l’albero di Natale di pasta sfoglia con salmone e formaggio e Philadelphia. Per prima cosa stendete i due rotoli di pasta sfoglia e sovrapponeteli. Ritagliate le due sfoglie sovrapposte con un coltello affilato dandogli la forma triangolare. Cercate di formare una sagoma che ricordi l’albero di Natale. Spostate un rotolo e mettetelo da parte, quindi a questo punto spalmate il formaggio Philadelphia sulla pasta sfoglia rimanente. Dopodiché sistemate sopra anche le fette di salmone affumicato. Ora sistemate il secondo rotolo di pasta sfoglia sagomato a forma di triangolo sul precedente. Prendete di nuovo il coltello affilato e tagliate delle strisce sui bordi in modo da creare delle lingue di pasta che dovete attorcigliare su sé stesse. In questo modo avete creato i rami. Terminate spennellando con del latte e cospargete i semi di girasole per decorare. Infine ponete il vostro albero di Natale di pasta sfoglia con salmone e formaggio Philadelphia nel forno già caldo a 180 gradi per circa 30 minuti. Ed ecco il vostro antipasto natalizio, è pronto per essere portato in tavola e gustato insieme ai vostri ospiti!

La chef consiglia: se volete realizzare un secondo piatto leggero e saporito provate la ricetta degli spiedini al salmone, si preparano in pochi minuti e hanno un sapore favoloso grazie alla speciale marinatura.