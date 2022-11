Le migliori Beauty Box natalizie da regalare alla tua Bff

Non è mai troppo presto per iniziare a fantasticare circa i regali di Natale da fare ai propri cari… specie se si tratta della propria amica del cuore! Ecco perché, se mai non doveste avere trovato quello ideale in uno dei Calendari dell’Avvento Beauty che vi abbiamo propinato, stiamo per provvedere ad ovviare alla problematica. Di seguito le migliori Beauty Box Natalizie disponibili da Sephora, in saldo!

The Ordinary: The Big Set

Foto Credits | The Ordinary

La tua partner in crime ha -anche- una folle passione per la skincare routine? Allora non c’è ombra di dubbio: amerà a dismisura il Big Set di The Ordinary. Essenziale, performante e, in tre parole, fonte di dipendenza questa Beauty Box contiene tutto il necessario ad ottenere una pelle di porcellana.

Il contenuto? Il loro noto detergente a base di squalano, il gettonatissimo siero all’acido ialuronico e la crema viso leggera. Il tutto in versione maxi! D’altronde si sa, detergere ed idratare sono le fasi primarie di una routine efficace per una pelle dall’aspetto sano, perché non regalarle a Natale a coloro che dimostrano pigrizia?

DR. JART +: Cicapair Soothing Magic Set

Foto Credits | Sephora

Qualora la pelle sensibile fosse il peggior incubo della tua migliore amica, abbiamo la soluzione anche per lei: il DR. JART +: Cicapair Soothing Magic Set fa del suo punto di forza proprio l’azione lenitiva, con prodotti formulati con il potere riparatore dell’Erba di Tigre (Centella asiatica, o Cica) che lenisce, calma e idrata la cute in profondità.

Il cofanetto contiene il famoso Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment, la schiuma detergente agli enzimi, la crema Re.pair e la maschera siero lenitiva

BELIF: Holly Jolly Hydration Cracker

Foto Credits | Sephora

Ultimo ma non per importanza questo cofanetto Holly Jolly Hydration Cracker di Belif il cui focus, come suggerisce il nome, è proprio l’idratazione intensiva: esso contiene la loro The True Cream – Moisturizing Bomb, una crema idratante da 50 ml, la Moisturizing Eye Bomb, ovvero un contorno occhi da 5 ml ed infine l’Aqua Bomb Sleeping Mask ossia una maschera notte ultra-idratante. C’è davvero bisogno che specifichiamo si tratti di un’edizione limitata?