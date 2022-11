Calendari dell’Avvento beauty 2022: i 10 che proprio non ti puoi perdere

Come ci si consola efficacemente al pensiero di aver oramai ripreso appieno la propria canonica routine quotidiana, con il cambio armadio stagionale rimandato solo e soltanto causa riscaldamento globale? Tuffandosi a capofitto nel Natale, ovviamente, con largo anticipo e tutto l’ottimistico spirito di cui siamo capaci. E quale miglior metodo esiste, se non quello di scandire il conto alla rovescia che ci separa dal 25 Dicembre scartando giornalmente i migliori Calendari dell’Avvento beauty 2022, casella per casella?

Gwen Stefani – Foto Instagram @gwenstefani

Le proposte, come di consueto, sono infinite e tutte fortemente allettanti. Siamo certi che scegliere sarà davvero arduo: meglio perciò iniziare subito a snocciolarne la selezione, ed iniziare ad escogitare furbescamente -già da ora- metodi persuasivi che possano portare chi ci ama a regalarcene uno in più.

NABLA: Calendario dell’Avvento 2022

Foto Credits | Sephora

Pronti a correre da Sephora? Affezionati del brand, sarete pazzi di gioia nello scoprire che proprio in store da quest’anno è disponibile il primo Calendario dell’Avvento firmato NABLA in assoluto: 12 tra i più iconici prodotti, rigorosamente in formato full size, saranno pronti ad accompagnarci verso in Natale in davvero grande stile.

Benefit Cosmetics: Calendario dell’Avvento 2022

Foto Credits | Sephora

E, per una gioia che sa di novità, eccone una che sa invece di casa: torna anche quest’anno la proposta Benefit con un Calendario dell’Avvento che contiene 12 mini size selezionate tra i più conosciuti best seller del marchio. Qui la domanda sorge spontanea: riusciremo mai a resistere, aprendo una sola casella al giorno?

Yves Saint Laurent: Calendario dell’Avvento 2022

Foto Credits | Sephora

Sarà un Natale all’insegna del lusso più estremo, invece, con il Calendario dell’Avvento Yves Saint Laurent: lo sfarzo inizia dal pack esterno, il quale vede nei colori dell’ oro e del nero i suoi dettagli, completati dal classico pattern YSL. Il regale involucro contiene poi 24 dei prodotti più gettonati del brand, comprensivi di 4 in full size e 19 prodotti in miniatura, più un regalo a sorpresa in aggiunta.

Rituals: Calendario dell’Avvento 2022

Foto Pinterest | Rituals Cosmetics

Rituals, poi, ritiene che il Natale dovrebbe essere colmo di magia per tutti, grandi e piccini senza distinzione alcuna: proprio per questo ha deciso di dar vita e donarci The Ritual of Advent, un calendario -a forma di luminoso Abete- ideato per regalare 24 magici momenti a chi lo riceve. Un piccolo spoiler? Contiene quattro candele profumate, oltre ad alcuni dei suoi più amati prodotti beauty.

Sephora: Calendario dell’Avvento 2022

Foto Credits | Sephora

Quest’anno, invece, Sephora stessa propone un Calendario dell’Avvento Premium in edizione limitata: esso si compone di 24 sorprese tra make-up, trattamenti skincare, prodotti per capelli e accessori in formato standard. Possiamo davvero perdercelo?

Clinique: Calendario dell’Avvento 2022

Foto Pinterest | Mai Senza Trucco

Clinique ha in serbo per noi beauty addicted un calendario di ben 24 giorni, per rendere l’attesa ancora più dolce: si tratta di mini size scelte tra prodotti make-up e skincare tra i più nominati, da provare per la prima volta oppure da riscoprire con piacere.

Lancòme: Calendario dell’Avvento 2022

Foto Credits | Sephora

Lancòme con il suo Calendario dell’Avvento 2022 ha deciso di ricreare la magica atmosfera che regna notoriamente a Parigi, prendendo spunto proprio dalla città per il pack di quest’ultimo: ovviamente la sorpresa più preziosa si trova ai piedi della Tour Eiffel!

Maybelline: Calendario dell’Avvento 2022

Foto Pinterest | Nuvole di Bellezza

Altre 24 “coccole di bellezza” sono quelle contenute nel Calendario dell’avvento di Maybelline. Smalti per unghie, prodotti labbra e mascara (dai classici ai più recenti) sono solo alcune delle graditissime piccole-grandi gioie da scartare da coloro che lo sceglieranno.

Makeup Revolution: Calendario dell’Avvento 2022

Foto Pinterest | Mai senza Trucco

Ombretti in crema, rossetti ed accessori per Makeup Revolution. Questa volta i prodotti presenti nel decoratissimo calendario sono 25, ma quello in foto risulta essere puramente indicativo: fantasia e creatività sono come sempre i maggiori punti di forza del brand, il quale ha pensato per il Natale che verrà tutta una serie di Calendari a tema, disponibili sul sito ufficiale. Curiosi?

NYX: Calendario dell’Avvento 2022

Foto Pinterest | Nuvole di Bellezza

Terminiamo la nostra magica selezione con questo Calendario dell’Avvento NYX in edizione limitata, il quale include ben 31 regali esclusivi tra prodotti e buoni regalo! Insomma: è o non è il presente perfetto?