Calendari dell’Avvento beauty Notino: la magia del Natale in ogni casella

L’attesa del Natale è un momento magico, e cosa c’è di meglio che scandirlo giorno dopo giorno con un calendario beauty? Non solo un regalo, ma una coccola quotidiana da regalare a se stessi o a chi si ama. I calendari dell’Avvento da qualche anno sono diventati un must durante le festività, e quest’anno Notino offre una selezione di calendari beauty dell’Avvento che soddisfano ogni gusto e necessità.

I prodotti spaziano dal make-up alle fragranze, fino a trattamenti per la cura del corpo. Un mix di sorprese e prodotti esclusivi che ti accompagneranno fino alla Vigilia, permettendoti di scoprire nuovi cosmetici e trattamenti di bellezza ogni giorno. Scopriamo insieme i migliori calendari dell’Avvento beauty disponibili da Notino.

1. Calendari dell’Avvento beauty Notino: Makeup Revolution X Emily In Paris

Se sei un fan della serie Emily in Paris o semplicemente ami scoprire nuove sorprese di bellezza, il calendario dell’Avvento Makeup Revolution X Emily In Paris è la scelta perfetta per te. Questo calendario contiene 12 prodotti ispirati allo stile parigino, ognuno pensato per farti sentire chic e glamour durante le feste.

Tra le sorprese trovi due palette di ombretti, la St. Tropez Palette e la Haute Couture Palette, entrambe con 9 ombretti ciascuna, ideali per creare look sofisticati e romantici. Per chi ama sperimentare con il trucco occhi, il set include anche un mascara volumizzante e ombretti in crema, perfetti per dare profondità allo sguardo.

Le labbra sono protagoniste con due rossetti opachi nei colori Chicago Pink Nude e Paris Berry Red, abbinati a matite per il contouring delle labbra, per un look impeccabile. Completano il set una spugnetta per fondotinta, uno spray fissante illuminante e un primer illuminante, che ti garantiranno una base perfetta per ogni trucco natalizio. Infine, non mancano accessori come ciglia finte per un tocco scenografico nei giorni più speciali.

2. Catrice The Great Christmas

Il calendario dell’Avvento Catrice The Great Christmas è un vero e proprio scrigno di bellezza con ben 24 sorprese, perfetto per chi ama sperimentare con il make-up e prendersi cura della propria pelle. Ogni giorno troverai un prodotto diverso, ideale per arricchire la tua routine di bellezza e prepararti alle feste con stile.

Tra le sorprese, spiccano una palette di ombretti, matite occhi Multi-Chrome per look audaci e un illuminante in crema per donare un tocco di luce al viso. Catrice pensa anche alla cura della pelle con cuscinetti in idrogel per il contorno occhi, maschere idratanti per le labbra e decorazioni per unghie per un look completo e curato.

Il set include anche strumenti essenziali come pennelli per ombretti e sopracciglia, oltre a un’ampia scelta di prodotti per il make-up viso e labbra, tra cui rossetti Full Shine, blush in polvere, illuminanti e persino smalti per unghie. Insomma, un calendario versatile che ti renderà perfetta per ogni occasione.

3. Calendari dell’Avvento beauty Notino, i prodotti skincare Baylis & Harding

Per chi cerca un calendario più orientato alla cura del corpo, il Baylis & Harding 24 Days of Beauty Jojoba & Sweet Mandarin è la scelta ideale. Questo calendario contiene 24 sorprese che coccoleranno la tua pelle con prodotti profumati e formulati per offrire un’esperienza sensoriale unica.

Il set include gel doccia, creme per le mani, latte corpo, saponi solidi e sali da bagno, tutti arricchiti con ingredienti naturali come jojoba, mandarino dolce, vaniglia e olio di mandorla. Questi prodotti sono ideali per prendersi cura della pelle durante l’inverno, garantendo morbidezza e idratazione. Perfetto anche per chi predilige una beauty routine vegan, questo calendario ti permetterà di dedicarti ogni giorno una piccola pausa di relax, trasformando l’attesa del Natale in un momento di benessere quotidiano.

4. NYX Professional Makeup FA LA L.A. LAND

Se ami il trucco e desideri esplorare nuovi look durante le feste, il NYX Professional Makeup FA LA L.A. LAND è il calendario dell’Avvento che fa per te. Con 24 prodotti make-up, questo set ti permetterà di creare look creativi e audaci, perfetti per le serate natalizie.

All’interno troverai una Ultimate Edit Petite Shadow Palette, perfetta per look occhi sofisticati, e una selezione di lip gloss e rossetti matte che spaziano dai toni nude ai colori più intensi, per labbra sempre in primo piano. Non mancano sorprese come il Fat Oil Lip Drip, un olio tonificante per le labbra, e il Sweet Cheeks blush liquido, per dare un tocco di colore naturale al viso. Un’aggiunta divertente è il Star Stamp, un pennarello per creare micro-tattoo temporanei a forma di stella, perfetti per un look unico e festivo. Infine, il calendario contiene spugnette per fondotinta e altri accessori essenziali per completare la tua beauty routine.

5. Tra i calendari dell’Avvento beauty Notino le fragranze Maison Margiela

Per chi ama le fragranze, il calendario dell’Avvento Maison Margiela Replica è un vero e proprio tesoro di profumi raffinati. Ogni finestrella nasconde una fragranza o un prodotto iconico della collezione Replica, pensata per evocare ricordi e momenti speciali.

Tra le sorprese ci sono mini formati delle famose Eau de Toilette Beach Walk e Jazz Club, ideali da portare sempre con te, e prodotti per il corpo come il gel doccia e il latte corpo della linea Lazy Sunday Morning, che avvolgeranno la tua pelle in una delicata fragranza. Il calendario include anche candele profumate, come quella di By the Fireplace, perfette per creare un’atmosfera calda e accogliente durante l’inverno.

I calendari beauty dell’Avvento di Notino sono un modo meraviglioso per rendere l’attesa del Natale ancora più speciale. Che tu sia un’amante del make-up, della skincare o delle fragranze ogni calendario offre un’esperienza unica con prodotti di alta qualità, perfetti per regalarsi un momento di bellezza ogni giorno. Scegli il calendario che più ti ispira e rendi il conto alla rovescia verso il Natale ancora più magico e luminoso!