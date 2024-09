Sephora, il calendario dell’avvento a tema beauty da avere assolutamente

È tempo di mettersi alla ricerca del calendario dell’avvento che ti terrà compagnia per tutto il mese di dicembre in attesa dell’arrivo del giorno di Natale, son tanti i brand e le aziende che hanno iniziato a proporre i loro calendari dell’avvento in vista del mese più atteso dell’anno.

Da Sephora, sia nei negozi fisici che online, è possibile trovare già diversi calendari in ambito beauty. Se sei alla ricerca di un calendario dell’avvento a tema beauty, sappi che da Sephora c’è una grande proposta da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

In ogni calendario potrai trovare anche il valore reale dei prodotti che contiene al suo interno. Ecco, quindi, quali sono i calendari da mettere assolutamente nel carrello!

Calendario dell’avvento a tema beauty da Sephora, quali prendere

A soli 185 euro potrai ottenere un calendario dell’avvento contente prodotti dal valore di oltre 320 euro, ecco perché il calendario Benefit Cosmetics è uno dei più richiesti del momento.

Il brand è molto amato da beauty addicted e influencer di tutto il mondo, il cofanetto contiene tantissimi prodotti formato viaggio e alcuni campioncini per poter testare i prodotti durante la propria beauty routine.

Un’altra proposta arriva direttamente da Sephora Collection, con il suo calendario da 154,90 euro è possibile avere con sé oltre 26 prodotti di make up, skincare, capelli e fragranze varie.

Ad esempio, potrai trovare la palette occhi Glam Quad Bronzey di Makeup by Mario in formato viaggio, l’ombretto in crema multiuso di Rabanne, l’illuminante liquido di Sephora Collection, un rossetto mat di Huda Beauty, il mascara volume Hella Thicc di Fenty Beauty per ciglia folte e perfette e tanto altro ancora. Il valore del cofanetto? Oltre 500 euro, un vero e proprio affare!

Sempre della Sephora Collection puoi scegliere il calendario Moving Lights ad un prezzo molto più conveniente, ovvero con soli 50 euro potrai ottenere dei prodotti beauty dal valore di 99 euro.

Oltre a trovare accessori per capelli, all’interno del cofanetto troverai maschere per il viso, salviettine struccanti, mini mascara, smalti per unghie e beauty tools per la cura del tuo viso. In alternativa c’è la versione premium che ha un costo di circa 80 euro.

Insomma, non ti resta che andare da Sephora e trovare il calendario dell’avvento che ti terrà compagnia ogni giorno a partire dal 1° dicembre! L’attesa del Natale sarà ancora più magica e piacevole, specialmente se la tua più grande passione è tutto ciò che riguarda il mondo beauty!