Calendario dell’Avvento Dior Le 30 Montaigne, tutte lo desiderano

La Maison Dior propone il suo incredibile e meraviglioso calendario dell’avvento “Le 30 Montaigne“, un cofanetto per attendere con classe e raffinatezza l’arrivo del Natale.

Un’edizione limitata a cui tantissime beauty addicted non possono rinunciare, il cofanetto può essere ordinato online per rendere l’attesa del 25 dicembre ancora più magica. Quanto costa il cofanetto di Dior con 24 sorprese soprannominato Le 30 Montaigne? Cosa è possibile trovare al suo interno?

Ecco tutto quello che devi sapere su uno dei calendari dell’avvento più belli in assoluto del 2024!

Calendario dell’Avvento Dior 2024: il cofanetto con 24 sorprese Le 30 Montaigne

Chi ama Dior, conoscerà perfettamente il motivo per cui è stato scelto il nome Le 30 Montaigne per il calendario dell’avvento.

Le 30 Montaigne rappresenta l’indirizzo in cui si trova la Maison, ovvero il palazzo situato al numero 30 di Avenue Montaigne, a Parigi, in Francia. La facciata della storica boutique viene rappresentata sul cofanetto chiuso, per poi imbattersi in un disegno dorato con un intrico di decorazioni floreali ispirati ai giardini alla francese.

Per chi ama Dior, non potrà fare a meno di acquistare il calendario dell’avvento 2024. Le 30 Montaigne contiene ben 24 creazioni realizzate appositamente per il cofanetto natalizio. Al suo interno potrai trovare prodotti di make up, profumi, trattamenti e una candela profumata, il tutto in versione mini per il calendario.

L’attesa del Natale sarà ancora più magica con un prodotto iconico della Maison da scoprire ogni giorno. Tra le fragranze troverai il famoso J’adore Eau de Parfum, Dior Homme, Miss Dior e Sauvage Eau de Parfum.

I prodotti di make up mini saranno composti dal famosissimo e amatissimo rossetto Rouge Dior, in due diverse tonalità dal finish vellutato e dal finish satinato, il lip glow, il Diorshow Iconic overcurl per ciglia voluminose e tanto altro ancora.

Per la cura della skincare potrai trovare una mousse, il famoso detergente viso Off/On ideale per pulire e purificare la pelle del viso, la crema e ben due sieri da poter applicare al mattino o la sera prima di coricarsi.

La candela Bois des Reves è caratterizzata da note legnose e celebra lo spirito delle feste natalizie. Per creare un’atmosfera accogliente e confortevole in perfetto mood invernale, questa candela di Dior è una delle più ricercare in assoluto.

Il costo del cofanetto, trattandosi di un prodotto della Maison francese, è abbastanza elevato: per poter ottenere il calendario dell’avvento Dior del 2024 dovrai acquistare il prodotto ad un prezzo di 600 euro. Dopo aver aperto tutte e 24 le caselle, potrai utilizzare il cofanetto come portaoggetti.