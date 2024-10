Kiko, il suo calendario dell’avvento sta andando a ruba. Ecco perché!

Il periodo più magico dell’anno è sempre più vicino, i brand e le aziende di alta moda stanno lanciando i loro calendari dell’avvento così da coinvolgere la loro community sin da ora.

Le amanti della cosmetica, della skincare e del mondo del make up non possono fare a meno di provare tutti quei calendari a tema beauty così da poter fare il pieno di prodotti risparmiando un pochino.

Se una volta i calendari dell’avvento erano fatti solo di cioccolatini, oggi è possibile trovare il calendario di ogni tipo. Il prodotto a tema beauty è sicuramente il più richiesto, proprio come il calendario dell’avvento Kiko con prodotti da provare assolutamente in arrivo del periodo natalizio.

Kiko lancia il suo calendario dell’avvento dal packaging strepitoso

Qual è il motivo per cui tante persone decidono di acquistare diversi calendari dell’avvento?

Oltre a rendere l’attesa de Natale ancora più magica ed emozionante, con questi calendari è possibile ottenere diversi prodotti ad un prezzo molto più conveniente. Il costo del pacco, infatti, risulta essere sempre più basso rispetto al valore del contenuto.

Kiko ha lanciato il suo calendario dell’avvento ad un costo di 129,99 euro. Il valore del suo calendario? I prodotti che troverai all’interno giorno dopo giorno fino al 24 dicembre hanno un costo totale di 252 euro!

Il packaging della collezione delle feste di Kiko non passa inosservato. Un oro brillante in contrasto con un nero lucido che mette in risalto le due nuances, il calendario può essere poi riutilizzato per la conservazione dei propri prodotti.

Cosa puoi trovare all’interno? Come ogni calendario che si rispetti, ovviamente anche Kiko ha rilasciato l’elenco completo dei prodotti che troverai dentro il calendario beauty più desiderato del momento.

Tra i prodotti di make up spiccano i vari ombretti perfetti per il periodo natalizio, come ad esempio l’ombretto metallico per un perfetto smokey eyes di Natale e la matita occhi per mettere in evidenza lo sguardo.

I vari rossetti della collezione ti permetteranno di prenderti cura delle tue labbra con nuances vivaci e di tendenza, accompagnati dal balsamo labbra Kiko che ti permetterà di ottenere labbra sempre morbide e idratate. Il lip balm, inoltre, è anche un ottimo primer per far durare più a lungo il rossetto.

Matite per gli occhi e per le labbra, smalti e mascara per ciglia e sopracciglia, oltre ai prodotti make up potrai trovare all’interno del calendario anche beauty tools come spazzola per capelli, pennelli e spugna per il trucco!