Capodanno in Italia: cosa fare e dove andare l’ultimo dell’anno

Se quest’anno avete deciso di trascorrere il Capodanno in Italia, ecco alcuni suggerimenti su cosa fare per rendere questa notte divertente e magica.

Tra le idee più classiche c’è quella di trascorrere il Capodanno in montagna, in qualche località sciistica, o magari, perché no trascorrendo le vacanze natalizie in posti in cui si possa respirare la magia del periodo.

Le principali città del nostro Paese, verranno animate da musica, luci colorate e tanto divertimento. Immancabili i concerti: non potete non farvi coinvolgere dalle feste in piazza organizzate quest’anno.

Per un fantastico Capodanno in Italia, le piazze, da Nord a Sud, saranno infatti, le protagoniste della notte di San Silvestro. Un modo per stare in compagnia, trascorrere una serata diversa e, soprattutto, festeggiare in maniera abbastanza low cost, rispetto ad un ristorante o un evento privato, la notte di Capodanno.

Capodanno a Roma: cosa fare tra concerti ed intrattenimento

Foto di Shutterstock | Pajor Pawel

Tra le mete must per trascorrere un indimenticabile Capodanno in Italia, di certo Roma si aggiudica il primo posto.

Roma, oltre ad essere una meta amatissima, con moltissime cose da vedere nella capitale, ospita davvero molti eventi in occasione dell’ultimo dell’anno e fa sicuramente parte delle destinazioni europee in cui trascorrere il capodanno.

Nella capitale, ci sono davvero un’infinità di soluzioni diverse per trascorrere la notte di San Silvestro in modo alternativo rispetto al solito cenone di Capodanno al ristorante.

Le strade del centro si colorano di festa tra i bellissimi mercatini di Natale di Roma, i concerti e tutti gli eventi che caratterizzano questa notte.

Uno degli eventi più amati dagli italiani e dai turisti è di certo il concerto di Capodanno a Roma che sembra rappresentare uno dei modi migliori per festeggiare l’ultimo dell’anno.

L’appuntamento è ai Fori Imperiali, dove artisti italiani e artisti internazionali, si esibiranno dando vita ad un’atmosfera magica ed entusiasmante.

Ma cosa fare a Capodanno a Roma oltre al concerto in piazza?! Avrete sicuramente l’imbarazzo della scelta, tra i migliaia di eventi organizzati lungo il centro, i party privati e la possibilità di festeggiare il Capodanno in un parco divertimenti come quello di Cinecittà World.

Capodanno a Milano: gli eventi più divertenti

Foto di Shutterstock | Marti Bug Catcher

Anche a Milano il divertimento è garantito tra i migliori locali e club milanesi e la festa in piazza a Capodanno è immancabile, specialmente per tutti coloro che sono alla ricerca di un evento all’insegna della musica totalmente gratuito.

Piazza Duomo verrà colorata da divertimento, luci e tanta musica. Il concerto inizierà alle ore 20.00 con musica live per poi lasciare spazio alle ore 22.00 ai grandi nomi della musica.

Oltre al concertone in piazza, il Capodanno in Italia e più precisamente a Milano offre molti spettacoli teatrali tra cui scegliere per passare in modo diverso l’ultima notte dell’anno.

Ne è un esempio l’ormai tradizionale spettacolo allo Zelig di Milano che ospita artisti comici per divertire il pubblico anche a Capodanno.

Capodanno a Firenze: eventi da non perdere

Foto di Shutterstock | Marti Bug Catcher

Il Capodanno in Italia abbraccia anche le piazze principali di Firenze che si animeranno con buona musica, eventi e chi più ne ha più ne metta.

Dal concerto di musica classica in piazza Santa Maria Novella, ci spostiamo a Piazzale Michelagelo in cui si esibiranno sul palco dapprima Lorenzo Baglioni, cantautore fiorentino, seguito da Baby-K alle ore 22.00 fino ad arrivare alle 23.00 con Francesco Renga che accompagnerà i partecipanti fino al brindisi di mezzanotte.

Mentre per gli amanti degli spettacoli circensi, piazza della Signoria si trasforma in un fantastico palcoscenico per gli spettacoli circensi di acrobatica e danza aerea, curati dal Cirk Fantastik e Cirko Vertigo.

Infine, se deciderete di rimanere qualche giorno a ridosso di Capodanno, sono molte le cose da vedere a Firenze, potrete quindi godervi la notte di festa e un giro per la città durante il 1° gennaio e sopratutto, non lasciatevi scappare una gita alla scoperta dei mercatini di Natale della Toscana.

Capodanno a Napoli: una festa lunga tre giorni

Il Capodanno in Italia ci regala sempre tantissime sorprese, come lo fa Napoli con il suo Capodanno che dura tre giorni.

Quest’anno infatti la città partenopea ospiterà numerosi eventi che partono dal 29 dicembre nella Galleria Umberto per un omaggio a Pino Daniele. Mentre il 30 ed il 31, l’intera città si animerà con musica, spettacoli di artisti di strada ed orchestre.

Per concludere il tutto alla grande, l’imperdibile in Piazza Plebiscito per tutti i napoletani: il classico concerto si farà anche quest’anno con moltissimi artisti d’intrattenimento.

Per trascorrere al meglio la notte di San Silvestro, verrà allestita una vera e propria discoteca all’aperto. Un dj set sul lungomare e un’atmosfera che regalerà tanto divertimento ai presenti!

Il concerto di Napoli è uno dei più celebri e gettonati degli eventi di Capodanno in Italia.

Se infine deciderete di trascorrere un fine anno davvero originale, potreste sempre approfittare di una favolosa mini crociera di Capodanno sul golfo di Napoli.

Capodanno a Bologna: le idee per festeggiarlo

Foto di Shutterstock | Claudio Caridi

Anche Bologna festeggia il Capodanno in piazza, con il suo tradizionale Rogo del Vecchione in Piazza Maggiore in cui si da fuoco al Vecchione, un fantoccio ogni anno realizzato da un artista diverso, che simboleggia l’anno che sta per terminare.

Mentre il rogo continua a bruciare il vecchio anno, si brinda tutti insieme in piazza e ci si diverte per tutta la notte.

Questo suggestivo evento viene ovviamente accompagnato da eventi e spettacoli in giro per la città di Bologna.

Se questo non vi basta, a Bologna a Capodanno potete anche visitare dei musei che racchiudono la bellezza di questa città. Si parte dal MamBo, il museo di arte moderna, passando per il Museo Civico Medioevale sino a quello Archeologico.

Capodanno a Torino: torna la festa in piazza

Una delle mete per un Capodanno in Italia è di certo Torino. In occasione del Capodanno, la città verrà conquistata da un’atmosfera magica e divertente, grazie allo spettacolo che si terrà presso Piazza Castello.

Un vero e proprio show a cielo aperto in cui potrà accedere chiunque vorrà in modo del tutto gratuito!

Prestigiatori, cantanti e artisti di fama internazionale ripercorreranno anche alcuni step della storia del cinema. L’evento dovrebbe avere inizio verso le 22.00 e terminerà poco dopo il brindisi di mezzanotte.

Potreste approfittare per fare un giro tra le vie del centro e conoscere tutte le cose da vedere a Torino.

Se invece volete trascorrere la notte di capodanno al teatro, vi segnaliamo che al teatro Q77 porteranno in scena uno spettacolo comico chiamato Qsettantasette Rouge in cui la compagnia teatrale IBS interpreterà una parodia del Mouline Rouge.

Capodanno a Genova: eventi originali per festeggiare

Foto di Shutterstock | Andrea Izzotti

Infine anche la città di Genova ospiterà il tradizionale concerto di Capodanno in piazza De Ferrari con diversi artisti italiani che accompagneranno i partecipanti fino al countdown, durante il quale partirà uno spettacolo di fuochi d’artificio per dare il benvenuto al nuovo anno.

Anche al Porto Antico di Genova si festeggia con spettacoli circensi, musica intrattenimento, ed una pista di pattinaggio per divertirsi.

Se però siete alla ricerca di un Capodanno in Italia che lasci davvero il segno, potreste sempre optare per trascorrere la serata all’Acquario di Genova.

Avete capito bene, infatti all’Acquario per Capodanno è possibile trascorrere l’intera serata immersi in un mondo marino per l’aperitivo, la cena e l’intrattenimento.

Insomma le cose da fare se decidete di trascorrere il Capodanno in Italia, di certo non mancano! Perciò non vi resta che indossare il vostro intimo rosso di Capodanno e abbracciare il nuovo anno!