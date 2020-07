La manicure sofisticata con le unghie bordeaux

Conquistano la stagione fredda con il loro colore caldo e sempre elegante, le unghie bordeaux sono tra le più amate dalle donne perché la tinta ha una resa ottimale su tutte le forme e lunghezze di unghia, sia con finitura lucida che opaca.

Continua a leggere

Quali sono le tendenze per le unghie bordeaux? Abbiamo raccolto le immagini più belle dalle beauty addicted sui social per uno spunto creativo per la vostra ricostruzione delle unghie in gel o per una manicure fai da te in nuance bordeaux.

Continua a leggere

Le unghie bordeaux lucide e opache

Per un colore così pieno e intenso il finish della manicure assume un ruolo determinante. Sarà per questo che le proposte di unghie bordeaux opache e lucide sono tantissime e le soluzioni creative per decorarle spesso utilizzano il gioco lucido/opaco.

Continua a leggere

Leggi anche Unghie fucsia: la manicure più allegra

Le unghie bordeaux lucide

La finitura glossy è un classico e sul color block bordeaux è praticamente perfetta. Abbiamo detto che lo smalto bordeaux sta bene su tutte le forme e lunghezze di unghia e dalle immagini che seguono vedrete che è proprio così. Come per le unghie rosse, anche lo smalto bordeaux è un passepartout per chi ha le unghie corte e vuole una manicure perfetta e sempre elegante.



Le unghie bordeaux opache

Di grande tendenza, la finitura opaca delle unghie con effetto matte ha conquistato subito anche le nuance del bordeaux. Anche nella versione opaca il color block ha una resa estremamente elegante, basteranno delle decorazioni o degli accent brillanti per dare ancora più personalità alla manicure.

Se invece la scelta tra finitura glossy e matte è troppo difficile, le nail addicted hanno trovalo la soluzione grazie alle decorazioni e alla personalizzazione che coinvolge entrambe le finiture per le unghie bordeaux.

Le migliori unghie bordeaux tinta unita

Quando il colore è così intenso e profondo come il bordeaux le decorazioni possono essere solo degli accessori. La versione color block con lo smalto bordeaux è una delle più amate ed è particolarmente adatta a chi ha le unghie corte e a chi vuole coordinare lo smalto su mani e piedi. Inoltre valorizza tutte le forme di unghie: perfetta sulle unghie quadrate e ovali, audace sulle unghie a mandorla e ballerina.

Le unghie bordeaux e gli altri colori

Quali sono le combinazioni più amate di colore con le unghie bordeaux? Sicuramente le più glam del momento sono le unghie bordeaux e rosa, nella versione matte ma anche in gradazione di colore o sfumature. Anche le unghie bordeaux e nere sono molto ricercate, soprattutto nella versione più aggressiva di sfumature di colore dal rosso al nero, oppure con decorazioni e accent neri.

Le unghie bordeaux e oro sono un’altra soluzione molto amata, soprattutto in occasione delle feste, quando la manicure prende spunto dai colori del Natale.

Le unghie bordeaux decorate

Dettagli, accent, glitter e stamping sono le caratteristiche delle unghie bordeaux decorate. Abbiamo raccolto le più originali, tra motivi orientaleggianti, decorazioni a mano e forme geometriche. Immancabili le decorazioni 3D con punti luce, variazioni sul tema french manicure ed eleganti spunti vintage di moon manicure.