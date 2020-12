7 abiti super chic per i tuoi party virtuali

Tic Tac, tic tac, le feste si fanno sempre più vicine. Questo sarà un “Natale diverso”, lo sappiamo già. Dovremo dire addio ai cenoni e alle feste per l’ultimo dell’anno. C’è una cosa a cui però non dobbiamo per forza rinunciare: lo stile. Quest’anno, da sole o in compagnia, potrete comunque concedervi di sfoggiare il vostro abito preferito per le feste o, perché no, regalarvene uno nuovo.

Se vi abbiamo già parlato degli abiti rossi perfetti da indossare a Natale, e non solo, qui abbiamo selezionato per voi gli abiti più belli da indossare il giorno di Natale, a capodanno o quando più desiderate.

Per brillare ed essere super stilose anche durante le feste, ecco la nostra selezione di abiti:

Little black sparkle dress

Il nero sta bene con tutto ed è sempre perfetto per le feste. Questo modello di H&M, in particolare, corto e svasato, è ricoperto di paillettes super luccicanti.

Inoltre, ha le maniche a sbuffo, tra i trend che hanno segnato il 2020, ed è realizzato in jersey di poliestere riciclato.

Abito a portafoglio di Club L London

Se volete brillare anche durante i vostri party virtuali, questo mini dress di Club L London fa proprio per voi.

Questo abito a portafoglio ricoperto di paillettes color bronzo ha una scollatura a V profonda e si lega invita attraverso la cintura coordinata. Perfetto per brillare tutta la notte, come la più glamour delle luci stroboscopiche.

Abito con maniche in organza di Pieces

Le maniche trasparenti, realizzate in organza, rendono super glamour questo abito di Pieces, disponibile su Asos. Accollato, nero e attillato, ma non troppo, questo modello è perfetto per tutte le amanti del nero che però non vogliono rinunciare ad un tocco fashion.

Perfetto da abbinare con accessori in oro e scarpe col tacco, ma anche con combact boot o anfibi.

Foto Asos | Pieces – Vestito corto con maniche in organza e fiocco sul retro, colore nero

Paillets colorate e spalline strutturate per il vestito firmato Mango

It’s your time to shine sembra dire questo vestito del brand Mango. Questo capo, in particolare, è disponibile solo sul sito del marchio ed è un modello corto con collo stondato e maniche strutturate a palloncino.

Si chiude con una comoda zip sulla schiena ed è assolutamente perfetto come abito da sfoggiare durante i vostri party su Zoom.

Foto Mango | Vestito paillettes maniche a palloncino

Leather dress firmato Ganni

Per un look più aggressive la pelle è sempre un ottima scelta. Noi vi proponiamo il bellissimo modello realizzato da Ganni con scollo a V e maniche a palloncino.

Come suggerito nella foto, potreste abbinarlo ad una camicia con maxi colletto e delle stringate con calzino bianco. Questo abito è perfetto anche da indossare con il vostro modello preferito di stivali o con delle sneakers. Visto che staremo, molto probabilmente, in casa, anche un paio di calde ciabatte per quest’anno andranno più che bene.

Pailletes all over per l’abito di Primark

Primark propone sempre tantissimi abiti e accessori all’ultima moda, caratterizzati da prezzi davvero convenienti. Se vi siete già innamorate della loro chain bag ispirata al modello di Bottega Veneta, noi qui vi proponiamo un abito perfetto da abbinare a questa borsa.

Questo mini dress dal taglio semplice e con maniche a tre quarti, ricoperto di paillettes argentante, è semplice ed elegante allo stesso tempo. Abbinato ai vostri accessori preferiti, vi farà brillare e invidiare da tutte le vostre bff.

Flower power

Gli abiti a fiori ormai si indossano anche di inverno. Quindi, perché non sfoggiarne uno per le festività? Questo abito lungo di Gucci, disponibile su Farfetch, si chiude frontalmente con dei bottoni ed è caratterizzato da bellissime stampe floreali.