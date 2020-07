Quali sono le posizioni sessuali migliori per lui? I maschietti hanno gusti ben precisi quando si tratta di sesso e anche a loro piace variare sperimentando nuove posizioni, un ottimo modo per mettere un po’ di pepe in un rapporto collaudato e a “rischio routine”. Basta un po’ di complicità e una buona comunicazione per mettere d’accordo sia lui che lei e vivere un’esperienza davvero intensa e soddisfacente che porti all’orgasmo di entrambi i partner.



Continua a leggere

In pole position tra le posizioni sessuali preferite dagli uomini ci sono tutte quelle da dietro. A quanto pare, infatti, poter ammirare il fondoschiena della compagna durante il rapporto è una cosa che li eccita in maniera particolare. Non è un mistero, in effetti, che i maschietti prediligano l’osservazione: guardare il corpo, i movimenti e i gesti della compagna durante il rapporto li stimola molto. Ogni posizione del Kamasutra può essere sperimentata e modificata a proprio piacimento, ma vediamo alcune delle posizioni preferite dagli uomini, tutte da provare (vedi anche le posizioni sessuali preferite dalle donne).

Continua a leggere

Posizioni sessuali migliori per lui

Continua a leggere

Tra le posizioni migliori per lui in pole position, come dicevamo, ci sono tutte quelle da dietro, compreso il sesso anale, che è molto apprezzato. E non solo! Il cucchiaio, il classico missionario, la posizione del cavallo a dondolo, sono tutte molto hot per lui… ma anche per lei.

Leggi anche Posizioni sessuali preferite dalle donne: la classifica del piacere

Posizione da dietro

Si sa che i maschietti sono molto stimolati dalla vista, il loro senso privilegiato nella sfera erotica, e quindi penetrare la donna da dietro, guardandole il fondoschiena, li eccita moltissimo.

Continua a leggere

Continua a leggere

Ma c’è anche un altro aspetto da considerare: nelle posizioni da dietro preferite dagli uomini, sono loro a guidare il rapporto gestendo in autonomia la penetrazione. Farlo da dietro, inoltre, è molto versatile perché ci si può sdraiare, con lui sopra di lei a pancia in giù, oppure farlo in piedi, con lei girata di schiena rispetto a lui, o ancora in ginocchio.

Il 69… un evergreen!

La posizione del 69, di cui esiste anche una rivisitazione detta posizione del 68, è molto apprezzata dagli uomini. In questo caso non c’è penetrazione ma sesso orale per entrambi. Difatti nella posizione del 69 uomo e donna sono distesi l’uno sull’altro, lei con la bocca in prossimità del pene di lui, e lui con la bocca in prossimità della vagina di lei. Godimento assicurato!

Continua a leggere

Continua a leggere

Il missionario

Il missionario è una delle posizioni più semplici del Kamasutra e, anche se alcuni la trovano banale, non passa mai di moda e rientra di diritto tra le posizioni sessuali migliori per lui. Tra le posizioni lui sopra è sicuramente la più conosciuta e praticata, e qui è proprio lui a stabilire il ritmo. Volete sperimentare una variante di questa posizione lui sopra? Provate ad utilizzare un cuscino per angolare meglio la penetrazione e avere la possibilità di accarezzare meglio il corpo della compagna, che si troverà in una posizione rialzata.

Continua a leggere

Continua a leggere

Il trapezio

Una delle posizioni sessuali migliori per lui è senz’altro il trapezio, che prevede lei sdraiata sulla schiena mentre lui la penetra da dietro, impostando il ritmo secondo le sue preferenze. Meglio, per godere al massimo, aumentare progressivamente il ritmo e l’intensità della penetrazione.

Il cucchiaio

Tra le posizioni kamasutra preferite da lui c’è anche il cucchiaio, una posizione tenera che è particolarmente adatta per chi cerca un forte coinvolgimento emotivo. Prevede che uomo e donna stiano molto vicini, con la schiena di lei che aderisce completamente al busto di lui, che la può abbracciare con tutto il corpo mentre la penetra da dietro.

Continua a leggere

L’amazzone

Nella classifica delle posizioni sessuali preferite dagli uomini c’è l’amazzone che prevede donna sopra uomo sotto. È una posizione molto amata anche dalle donne e prevede che sia lei a dominare il rapporto. Difatti la donna siede a cavalcioni sul partner sdraiato, sebbene esistano delle rivisitazioni da seduti. Il godimento è assicurato per entrambi i partner perché a lei offre totale liberà di movimento e inclinazione, a tutto vantaggio del raggiungimento dell’orgasmo, a lui offre la possibilità di accarezzare la partner ovunque e di guardarla durante l’amplesso. Come abbiamo detto, la vista è il senso privilegiato dell’uomo e quindi poter ammirare la donna in questo momento lo eccita terribilmente. Inoltre l’amazzone è una posizione del Kamasutra comoda in macchina, nella variante da seduti.

Il cavallo a dondolo

La posizione del cavallo a dondolo prevede che lui stia seduto a gambe incrociate mentre porta le mani dietro alla schiena. Lei invece si siede sopra di lui avvolgendolo con le gambe. Il piacere è assicurato per entrambi e la posizione, fra l’altro, non è nemmeno troppo complicata!

Il loto

Se a lui piacciono le posizioni sessuali un po’ articolate, il loto è da provare! Bisogna sedersi a gambe incrociate, lei a sua volta si siede sull’uomo abbracciandone il petto tramite le gambe. Mentre lei muove i fianchi, lui determina il ritmo!