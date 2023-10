Trauma relazionale: quasi tutti hanno subito un trauma da un amore che ancora rovina la loro vita

Quasi tutti hanno subito un trauma relazionale che ancora ha ripercussioni sulla loro vita. Ecco di cosa si tratta e come uscirne.

Nella vita di coppia può capitare che uno dei due partner abbia un comportamento prevaricatore e abusivo nei confronti dell’altro. Si parla di trauma relazionale che deriva da abusi emotivi, fisici o sessuali subiti durante la relazione e che può produrre effetti psicologici e fisici di lunga durata.

La sindrome da relazione post traumatica non è una diagnosi ufficiale perché non rientra nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Eppure, per chi ha subito questi abusi, potrebbe rientrare nel disturbo da stress post-traumatico.

Trauma relazionale: cos’è e come si verifica

I ricercatori hanno studiato degli individui alla fine di una relazione violenta e hanno riscontrato dei sintomi simili a quelli che rientrano nel disturbo da stress post-traumatico. Questo disturbo si ha dopo che si verificano eventi estremamente stressanti o traumatici ed è caratterizzato da sintomi intrusivi (come flashback e incubi ricorrenti) e sintomi di evitamento (come l’evitamento di pensieri, situazioni o persone che ricordano il trauma).

Il trauma relazionale, allo stesso modo del disturbo da stress post-traumatico, ha questi sintomi. Si provano sentimenti di rabbia verso il partner violento. Un partner violento si ha quando questo:

abusa fisicamente, emotivamente e sessualmente dell’altro

sminuisce, offende o fa il bullo

minaccia di fare del male al partner o ai propri cari

limita l’autonomia o la capacità dell’altro di fare scelte

controlla le finanze dell’altro o usa i suoi mezzi per suoi scopi

intimida con armi

impedisce al partner di chiedere aiuto

manipola la realtà

fa love bombing (plateali esternazioni d’amore solo in determinati momenti)

In seguito, a relazione finita, la persona traumatizzata può provare paura, senso di colpa, vergogna, disgusto e tristezza e ritrovarsi a re-immaginare il trauma. Ad esempio attraverso:

flashback: pensieri legati alla situazione traumatica vissuta. Questo fa provare angoscia e fa rivivere il momento;

colpa e vergogna: questo porta ad isolamento e distacco dagli altri, anche difficoltà ad instaurare nuove relazioni;

incubi: difficoltà ad addormentarsi, disturbi del sonno, inquietudine;

sospetto: sfiducia verso gli altri e quindi difficoltà nell’interazione sociale.

Come superare il trauma relazionale: perché ad alcune persone continua a rovinare la vita

Ci vuole tempo per guarire dal trauma relazionale, ecco perché alcune persone continuano a soffrire anche dopo che la relazione è finita da tempo. In primis la difficoltà maggiore è quella di fidarsi degli altri e aprirsi ad altre eventuali persone.

Alcune strategie per superare il trauma relazionale sono:

coltivare un ambiente che faccia sentire emotivamente e fisicamente sicuri

farsi aiutare da persone fidate

comunicare le proprie esigenze

impegnarsi in attività che calmino e appassionino

fare pasti equilibrati, dormire regolarmente e fare movimento

Dopo un trauma relazionale, la terapia può essere utile per gestire l’ansia, la paura o l’angoscia. Questa può anche aiutare una persona a superare emozioni come senso di colpa, vergogna o rabbia. Lavorare con un terapista o uno psicologo aiuta ad elaborare i propri pensieri e sentimenti ed è consigliato se non si riesce a superare il trauma relazionale anche se è trascorso molto tempo.