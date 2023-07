Difficoltà a riposare bene quando si è in coppia: i consigli che salvano il sonno e la relazione

Dormire con la persona amata ha tanti benefici. Ma a volte si ha difficoltà a riposare bene in coppia. Ecco i consigli che salvano il sonno.

Stare a letto con la persona amata ha sicuramente tanti benefici (le coccole prima di addormentarsi sono un esempio) ma a volte possono subentrare dei piccoli “problemi”. Troppo caldo in estate, coperte che “spariscono” durante la notte in inverno, poco spazio, uno dei due russa… e quindi il riposo viene messo in crisi.

Fortunatamente esistono dei piccoli accorgimenti che permettono di riposare bene anche in due e che salvano il sonno e la relazione. Cosa occorre sapere.

Come riposare bene in coppia: il trucchetto di Cecilia Blomdahl

Dormire bene è fondamentale, sia se si è single che in coppia. Un sonno di qualità permette di rigenerare le forze perse durante la giornata e prepararsi al nuovo giorno con energia e vitalità. Ma spesso, soprattutto quando si condivide il letto con la propria dolce metà, il sonno può essere messo in crisi.

Una soluzione c’è per riposare bene in due (e salvare la relazione) e arriva dalla TikToker Cecilia Blomdahl, una giovane donna originaria della Svezia ma che attualmente vive a Svalbard, in Norvegia. Secondo lei il segreto per riposare bene anche quando si è in coppia sta tutto nel modo in cui si rifà il letto. E consiglia il metodo scandinavo.

Questa tecnica consiste nel togliere le lenzuola e il piumone dal letto e poi procedere con una pulizia a fondo del letto con un macchinario specifico. A questo punto si può preparare nuovamente il letto, posizionando prima il lenzuolo con gli angoli sul materasso. Poi si passa ai piumini: sì, al plurale, perché bisogna sistemare un piumino a testa, così ognuno avrà il suo e di notte non ci saranno litigi per le coperte che spariscono.

Quindi ultimare il tutto aggiungendo le federe ai cuscini e, se si vuole, un copriletto. Questo semplice trucchetto, che prevede l’utilizzo di due piumini invece che uno, è la soluzione semplice ed economica per riposare bene in coppia ed evitare i litigi notturni nonché il cosiddetto “divorzio del sonno”. Quest’ultimo si verifica quando uno dei componenti della coppia decide di andare a dormire in un altro letto o in un’altra stanza per salvaguardare la qualità del proprio sonno. Con il metodo scandinavo di Cecilia Blomdahl, invece, il sonno è salvo per entrambi e sarà benefico, duraturo e, perché no, romantico.