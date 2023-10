Il partner vuole lasciarti: la scienza svela i 10 segnali che sono inequivocabili | Conoscerli evita tanto dolore

Secondo la scienza ci sono 10 segnali inequivocabili che indicano che il partner vuole lasciarti. Conoscerli può evitare tanto dolore.

Quando in una coppia uno dei due sta per lasciare l’altro, tante volte si tende a non guardare certi segnali che invece, secondo la scienza, sono inequivocabili e indicano che la rottura è vicina. Ogni relazione può attraversare alti e bassi ma, proprio questi segnali non lasciano spazio all’immaginazione.

Conoscere questi segnali evita tanto dolore perché mette in luce i punti di rottura e che stanno allontanando la coppia su cui si può lavorare con un po’ di amore e di cura. Magari proprio questo può far tornare la serenità fra le due persone.

I 10 segnali inequivocabili che indicano che il partner vuole lasciarti: lo dice la scienza

I 10 segnali svelati dalla scienza che indicano che uno dei due partner è pronto per lasciare l’altra persona spesso vengono confusi con momenti di distrazione, oppure semplicemente si fa finta di non vederli. In realtà non c’è bisogno di temere il peggio necessariamente ma prendere in mano la situazione e parlare a tu per tu con il partner può far capire se davvero c’è questa intenzione.

I 10 segnali sono:

Evitarsi : poiché per il partner è troppo difficile lasciare l’altra persona dicendoglielo, la via più semplice è quella di evitarsi. In realtà è meglio essere sinceri piuttosto che essere manchevoli: non presentarsi ad un appuntamento, cambiare discorso quando si sta parlando di qualcosa di importante e altri comportamenti strani

: poiché per il partner è troppo difficile lasciare l’altra persona dicendoglielo, la via più semplice è quella di evitarsi. In realtà è meglio essere sinceri piuttosto che essere manchevoli: non presentarsi ad un appuntamento, cambiare discorso quando si sta parlando di qualcosa di importante e altri comportamenti strani Smettere di parlare del futuro : in una coppia sognare insieme quello che accadrà getta le basi per qualcosa di importante. Pianificare la vita insieme, fare progetti (matrimonio, figli, convivenza). Se non si fanno più questi discorsi, bisogna chiedersi perché questo succede

: in una coppia sognare insieme quello che accadrà getta le basi per qualcosa di importante. Pianificare la vita insieme, fare progetti (matrimonio, figli, convivenza). Se non si fanno più questi discorsi, bisogna chiedersi perché questo succede Smettere di sforzarsi : fare sforzi e venirsi incontro, impegnarsi per portare avanti la relazione e prendersi cura l’uno dell’altro sono tutte cose normali quando sia sta insieme. Se uno dei due nella coppia smette di provarci, questo potrebbe essere un segnale di allontanamento

: fare sforzi e venirsi incontro, impegnarsi per portare avanti la relazione e prendersi cura l’uno dell’altro sono tutte cose normali quando sia sta insieme. Se uno dei due nella coppia smette di provarci, questo potrebbe essere un segnale di allontanamento Preferire gli amici : trascorrere il tempo con altre persone è comunque importante ma se diventa troppo frequente preferire gli amici al coltivare la relazione e trascorrere il tempo con il partner, questo potrebbe essere un campanello d’allarme. Se poi alla richiesta di partecipare a questi incontri c’è un no come risposta, questa potrebbe essere un’ulteriore conferma

: trascorrere il tempo con altre persone è comunque importante ma se diventa troppo frequente preferire gli amici al coltivare la relazione e trascorrere il tempo con il partner, questo potrebbe essere un campanello d’allarme. Se poi alla richiesta di partecipare a questi incontri c’è un no come risposta, questa potrebbe essere un’ulteriore conferma Manca l’intimità : se le uniche effusioni sono battute amichevoli o batti il cinque, c’è qualcosa che non va. Se la fiamma della passione e dell’intimità si spegne, allora la relazione è quasi al capolinea

: se le uniche effusioni sono battute amichevoli o batti il cinque, c’è qualcosa che non va. Se la fiamma della passione e dell’intimità si spegne, allora la relazione è quasi al capolinea C’è troppa riservatezza : il partner trascorre troppo tempo al telefono, è sospettoso, non condivide i suoi programmi. Questo può significare sicuramente qualcosa

: il partner trascorre troppo tempo al telefono, è sospettoso, non condivide i suoi programmi. Questo può significare sicuramente qualcosa Minacciare la fine della relazione : se il partner minaccia di lasciare l’altro, non in modo scherzoso, questo potrebbe essere un pensiero frequente nella sua mente. Se poi quando si sta discutendo, minacce del genere vengono fatte più spesso, vuol dire che il partner non è più pienamente coinvolto nella storia

: se il partner minaccia di lasciare l’altro, non in modo scherzoso, questo potrebbe essere un pensiero frequente nella sua mente. Se poi quando si sta discutendo, minacce del genere vengono fatte più spesso, vuol dire che il partner non è più pienamente coinvolto nella storia I litigi sono più frequenti : litigare ogni tanto, discutere e battibeccare è normale ma se ci sono dei veri e propri scontri, allora c’è qualcosa dietro e il partner vuole usare ogni motivo per porre fine alla relazione

: litigare ogni tanto, discutere e battibeccare è normale ma se ci sono dei veri e propri scontri, allora c’è qualcosa dietro e il partner vuole usare ogni motivo per porre fine alla relazione Manca la comunicazione : il partner non risponde alle chiamate o ai messaggi, parla poco, limita i contatti in genere

: il partner non risponde alle chiamate o ai messaggi, parla poco, limita i contatti in genere Non ci sono più gli apprezzamenti: mancano i “grazie” o i “sei il migliore”. Il partner non apprezza più l’altra persona e smette di riconoscere i suoi sforzi e il suo amore.

Può fare male trovarsi davanti un partner che si comporta in questo modo ma questi segnali aiutano ad accettare, magari con anticipo, qualcosa che è comunque destinato a finire.