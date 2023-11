Vuoi incontrare Babbo Natale? Organizza il viaggio dei tuoi sogni in Lapponia: tutti i posti magici da vedere

Ci sono nel mondo luoghi magici e suggestivi con atmosfere che regalano la giocosità dell’infanzia, stiamo parlando della Lapponia

In questo periodo autunnale c’è già chi sta meditando su come trascorrere le tanto attese vacanze di Natale, nel dubbio se scegliere tra un posto caldo o la montagna, perché non optare per una meta originale e accogliente – anche se dalle temperature glaciali – come la Lapponia finlandese? Sarà sorprendente! La Lapponia è la regione più a nord della Finlandia con la sua sterminata natura tipica dell’Artico, area incontaminata con incredibili fenomeni luminosi.

Magiche atmosfere e suggestivi scenari natalizi sono l’ideale per una vacanza con i bambini, ma anche solo per gli adulti che potranno scoprire luoghi romanticamente unici e vivere un’esperienza di viaggio senza precedenti. Come non restare ammaliati dall’incanto dell’aurora boreale, dalle notti innevate e silenziose, dalle sorgenti d’acqua purissima?! E poi c’è la possibilità di addentrarsi nella natura selvaggia della Lapponia partecipando agli husky safari con gli “amici pelosi” per un tour tra panorami mozzafiato che resteranno nel cuore.

Cosa fare in Lapponia e come raggiungerla

La Lapponia è una delle mete più desiderate per la sua originalità e l’incanto dei suoi luoghi. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta tra le tante cose da fare: ad esempio trascorrere una notte in un igloo di vetro mentre fuori nevica e avere magari la possibilità di incantarsi osservando l’aurora boreale, ma anche provare la sauna finlandese con immersione nell’acqua ghiacciata.

Si possono inoltre visitare le fattorie di renne, dar loro da mangiare oppure la famosa casa di Babbo Natale al Santa Claus Village a Rovaniemi con annesso ufficio postale dove ogni anno arrivano circa mezzo milione di lettere da tutto il mondo.

Sarà sorprendente visitare Jätkänkynttilä, il ponte che attraversa e illumina il fiume Ounasjoki, ma anche il museo d’arte Korundi a Rovaniemi, Korundi, con le sculture Slow Motion dell’artista Heli Ryhänen, la sala concerti della Lapland Chamber Orchestra in un deposito d’autobus completamente rinnovato e, ancora, l’Arktikum, museo con un suggestivo tunnel a vetri che conduce dal fiume al centro scientifico e agli spazi espositivi dello stabile.

Malgrado il clima difficile gli spostamenti in Lapponia sono molto agevoli grazie alla fitta rete di trasporti e al gran numero di scali, la Finlandia è infatti dotata di 27 aeroporti. Il modo più rapido per raggiungere la Lapponia dal nostro Paese è dunque in aereo, partendo da Roma o Milano con arrivo a Rovaniemi, Ivalo, Kemi oppure Kittilä. Non ci sono voli diretti dall’Italia alla Lapponia e sarà necessario uno scalo a Helsinki-Vantaa, principale hub finlandese.