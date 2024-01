Chiamare il partner con il nome dell’ex: ecco perché succede secondo la scienza

Chiamare il partner con il nome dell’ex, a chi non è capitato almeno una volta di sbagliare il nome con quello dell’ex?

Pur essendo frequente e magari innocuo, come errore, può scatenare guerre sentimentali destinate a concludersi malissimo. Ma ora la scienza rivela una curiosità del tutto inaspettata perché, a quanto pare, pronunciare il nome dell’ex durante il sesso è addirittura un complimento rivolto al partner.

Ecco perché succede secondo la scienza.

Sbagliare il nome con quello dell’ex è più frequente di quanto si possa immaginare

Secondo il dottor Jim Pfaus pronunciare il nome dell’ex durante il sesso è una cosa normalissima nonostante scateni gelosie per gli ex. Dipenderebbe dalle condizioni psico-fisiche alterate tipiche di quando facciamo l’amore.

In quel momento di estasi il cervello evoca ricordi sparsi e il partner stesso è come se sparisse. Ma perché si può addirittura definirlo un complimento sebbene venga di solito percepito come un’offesa gravissima? Non sarebbe meglio concentrarsi sul dire frasi d’amore dolci per lei?

A detta di Pfaus, questo comportamento che porta a sbagliare nome con quello dell’ex dipende dal fatto che il cervello del partner associa la condizione di intimità in corso a quella migliore provata fino a quel momento. Quindi essere chiamati con il nome dell’ex indicherebbe che lui/lei è molto coinvolto.

Pfaus (che ricordiamo è docente universitario di neuroscienze e psicologia presso il dipartimento di Psicologia e Scienza della Vita presso Univerzita Carlova di Praga) ha affermato a tal proposito: “Poniamo che questa persona abbia avuto un ex particolarmente importante, che gli/le ha fatto provare sensazioni speciali. Questi brividi sessuali, la qualità dell’orgasmo e i sentimenti di vicinanza erano associati a quella persona e al suo nome“.

Quando il lapsus significa ancora coinvolgimento

Ma non tutti la pensano allo stesso modo, i lapsus, ovvero l’utilizzo non intenzionale di parole sbagliate, secondo alcune teorie psicologiche, dipenderebbero da ragioni inconsce. Lo stesso termine, lapsus, significa scivolamento ed indica il cadere in errore scivolando in territori sconosciuti.

Questo può indicare che tra conscio e inconscio sussiste un conflitto nascosto che attraverso il lapsus viene smascherato.

In quest’ottica pronunciare il nome dell’ex per sbaglio avrebbe un significato totalmente diverso da quello attribuito da Pfaus. Indicherebbe infatti che si è ancora coinvolti.

Perlomeno dal punto di vista psicologico, si sarebbe quindi coinvolti dall’altra persona o potrebbe significare anche che quest’ultima popola ancora i propri pensieri, in positivo o in negativo.

Un evento simile servirebbe a riportare l’attenzione sull’ex rifiutato a livello consapevole. Si tratta dunque di una verità nascosta che non indica necessariamente un coinvolgimento sentimentale o il desiderio di tornare con l’ex, ma un qualche legame con lui/lei non del tutto reciso.

Tutto chiaro sul significato di sbagliare il nome con quello dell’ex? Se poi volete passare un anno scoppiettante date uno sguardo anche i buoni propositi di coppia da mettere in pratica, potrebbero rivelarsi più che utili.