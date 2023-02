Frasi d’amore dolci per lei: le più belle e romantiche da dedicarle

A volte è difficile esprimere i propri sentimenti e quindi si ricorre alle frasi sull’amore scritte dal Dalai Lama, da filosofi o da scrittori famosi, oppure alle frasi belle d’amore anche brevi, che offrono tanti spunti per dediche romantiche, sia in italiano che in inglese. Per aiutarvi, abbiamo raccolto una selezione di frasi dolci per lei a da cui potete prendere ispirazione.

Lunghe o corte, passionali o delicate, drammatiche o smielate, ecco le più belle frasi per lei, pensieri dolci che potete dedicarle per farla sentire amata.

Frasi brevi e dolci d’amore per lei

Non è detto che per esprimere ciò che si sente dentro servano frasi lunghe e articolate, a volte bastano poche parole romantiche per lei per una dedica che punta dritta al cuore. Ecco una selezione di frasi dolci d’amore per lei brevi ma molto intense.

Ogni volta che ti guardo, mi innamoro.

Tu sei la mia stella.

Non ho occhi che per te.

Ti bacerei dal mattino a sera.

Come farei senza di te.

Sei tu il mio tesoro più prezioso.

Tu sei per me ciò che il sole è per la terra.

Solo una parola può descriverti: meraviglia.

Per me sei la luna, sei il sole, sei le stelle.

Vorrei perdermi nel tuo sguardo di ghiaccio.

Sei magica quanto bella.

Frasi romantiche lunghe d’amore per lei

Ecco alcune frasi d’amore per lei per augurarle una buona giornata, perché, si sa, l’amore è bene esprimerlo fin dal mattino.

Il sole è sorto per baciarti le labbra, il vento si è alzato per accarezzarti il viso ed io mi sono svegliata per ricordarti che Ti Amo da impazzire. Buongiorno Amore!

Dorme la luna, si sveglia il sole, ti do il buongiorno con tanto calore… Questo calore proviene dal cuore, che ti protegga per tutte le ore!

Buongiorno mia stella.

Buongiorno principessa, dammi giusto il tempo di sellare il cavallo bianco e sarò subito da te…

Solo i tuoi dolci sguardi riescono a regalarmi la giusta dose di serenità per affrontare bene la giornata! Buongiorno amore mio!

Niente mi rende più felice che osservarti al risveglio.

Il tuo sorriso nutre la mia anima, sei tutto quello di cui io ho bisogno, ti amo ora e per sempre. Buongiorno amore mio.

Messaggi dolci per lei della buonanotte

Ecco una selezione di parole dolci per lei per augurarle sogni d’oro!

Buonanotte amore mio, spero che ci incontreremo nel mondo dei sogni.

Ti auguro la più bella notte del mondo.

Quando la sera le luci si spengono…

tu tieni acceso il cuore!

Buonanotte!

(Stephen Littleword)

tu tieni acceso il cuore! Buonanotte! (Stephen Littleword) Ora ti do la buonanotte, come ogni altra volta. Ti bacio e poi ti auguro la buonanotte, e poi apro la porta e poi esco per le strade con il cuore pieno e l’anima affamata. Ma continuo a tornare, ancora e sempre, per baciarti e augurarti la buonanotte e aprire la porta e uscire per la strada con l’anima affamata e il cuore pieno.

(Khalil Gibran)

(Khalil Gibran) Vorrei trascorrere ogni singola notte della mia vita accanto a te amore mio.

Al di là della notte, aspettami in sogno.

Che i tuoi sogni siano popolati di fate, creature incantate, soli e lune e che questa notte sia la più meravigliosa esperienza della tua vita. Non aver paura, io rimarrò sempre al tuo fianco.

E’ bellissimo quando qualcuno ti da la buonanotte su whatsapp e poi dopo non entra più. E’ un po’ come dire “sei il mio ultimo pensiero”; ed è bellissimo.

(Anonimo)

Frasi speciali e romantici

Anche i social sono fonti di ispirazione continua, ecco allora le frasi d’amore più belle da salvare e da condividere o da mandare su whatsapp!

Ricordi quella domenica noi due e quella panchina al parco? Continuavo a chiedermi se quella fosse la felicità. Sentirmi il cuore così pieno di elettricità da illuminare un paese intero.

Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l’indifferenza per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un’altra cominciasse per incanto a illuminarsi. (Luigi Tenco)

È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante. (Antoine de Saint-Exupéry)

Sei passata per caso, mi hai salvato e condannato per sempre.

La parte migliore di me è stata sempre tua. (Gabrielle D’Annunzio)

I tuoi occhi ed il cielo che fanno a gara a chi è più profondo.

Frasi d’amore per lei in inglese

Le frasi romantiche in inglese per lei sono perfette per un amore internazionale, ecco le più belle.

Where there is love, there is forgiveness. Dove vi è amore vi è perdono. (F. de la Rochefoucauld)

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own. L’amore è la condizione in cui la felicità di un’altra persona è essenziale e te stesso. (Robert Heinlein)

Immature love says:I love you because I need you. Mature love says:I need you because I love you. L’amore immaturo dice: ti amo perchè ho bisogno di te. L’amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. (Erich Fromm)

The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread. La fame d’amore è molto più difficile da rimuovere della fame per il pane. (Madre Teresa)

The only true gift is a portion of yourself. Il solo vero regalo è un pezzo di te stesso. (Ralph Waldo Emerson)

I love her and that’s the beginning of everything. Io la amo e questo è l’inizio di ogni cosa. (F. Scott Fitzgerald)

One word frees us Of all the weight and pain in life, that word is Love. Una parola ci libera da tutto il peso e dolore della vita, quella parola è Amore. (Socrate)

Frasi d’amore per il compleanno

Se anche voi avete esclamato: “Vorrei trovare delle frasi d’amore per lei per farle capire che la amo, soprattutto per il suo compleanno!”, eccone una ricca selezione che potrà tornarvi utile.

Buon compleanno luce dei miei occhi.

Nel silenzio di quest’alba il mio primo pensiero è per te. Oggi è il tuo compleanno e io voglio farti un regalo. Il mio regalo più grande: sarò sempre con te!

Per il tuo compleanno volevo regalarti qualcosa di unico, straordinario, fantastico.

Ma non mi sembrava il caso di chiudermi in un pacco regalo. Tanti Auguri amore mio.

(Anonimo)

Ma non mi sembrava il caso di chiudermi in un pacco regalo. Tanti Auguri amore mio. (Anonimo) Buon compleanno mio sole. Più ti guardo e più vedo la mia metà, il mio presente, il mio futuro, il mio tutto!

Il tempo ti fa crescere e ti modella per farti diventare ogni giorno più bella. Buon compleanno amore.

Buon compleanno amore mio, da quando ci sei tu nella mia vita mi sento radioso. Sarà l’amore?

Buon compleanno e ricorda che si vive solo il tempo in cui si ama.

(Claude Adrien Helvetius)

(Claude Adrien Helvetius) Ti amo con tutta la mia anima.

Balla come se nessuno stesse guardando,

ama come se nessuno ti avesse mai ferito,

canta come se nessuno stesse ascoltando,

vivi come se il paradiso fosse sulla terra.

(William W. Purkey)

Frasi d’amore per le donne

Ecco alcune frasi d’amore belle e aforismi sull’amore per ricordare alla propria ragazza o alla moglie cosa provate per lei.

Ti ho aspettata a lungo, ti ho immaginata e sognata. Ho immaginato i tuoi movimenti, il modo in cui mi avresti sorriso, e ho sognato i nostri baci; ho aspettato il giorno in cui le nostre vite si sarebbero unite e in cui tutti i miei sogni sarebbero diventati realtà. Sei esattamente ciò che ho sempre immaginato.

Cosa vuol dire amare se non anche darsi completamente sapendo che dinnanzi a sé si apra un’incognita chiamata futuro?

Cammino, i passi piccoli, la sabbia voltandomi regala il ricordo di due orme vicine. Sei tu sono io… ora qui tra i miei ricordi.

Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all’improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata. (Fëdor Michajlovič Dostoevskij)

Credo di essermi innamorato di lei fin dal primo momento. Non saprei spiegare perché. Chi lo sa. A volte accade: quando gli occhi di una persona non si limitano a guardarti, ma ti assorbono.

Coccolato dal mistero del tuo sguardo, mi perdo nel profondo dei tuoi occhi e vagando dentro te raggiungo lo specchio della tua anima, per sussurrarti teneramente: Ti Amo!!

Frasi d’amore per lei delle canzoni

Le frasi d’amore tratte da altri brani musicali sono l’ideale per stupirla con parole toccanti e profonde.

Potevi avere chiunque, ma tu hai scelto me. Ora sono ubriaco e sono le tre, ti chiamo perché tu sai che sei la mia Blue Sky. (Blue Sky)

Sono perduto senza te, non posso evitarlo, come ci si sente a sapere che ti amo, baby? Sono perduto senza te, non posso evitarlo, come ci si sente a sapere che ti amo, baby? (Robin Thicke)

E ci sei tu che stai scoppiando dentro il cuore mio mentre ti stringo forte forte io … io che ho paura che tu scappi via da questa vita mia senza parlare, voglio restare con il tuo amore e il resto non c’è più e d’ora in poi ci siamo solo noi. (E ci sei tu – Claudio Baglioni)

Dove vai quando poi resti sola, senza ali tu lo sai non si vola. Io quel dì mi trovai per esempio quasi sperso in quel letto così ampio. Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei, io la morte abbracciai ho paura a dirti che per te mi svegliai. Oramai fra di noi solo un passo. Io vorrei non vorrei ma se vuoi. (Io vorrei non vorrei ma se vuoi – Lucio Battisti)

Tieni a mente che per te io darei tutto anche se non ho niente. (Guè Pequeno)

Posso spegnere la luce, posso chiudere gli occhi ma in testa ho te. (Blue Sky)

Hai passato dormendo le notti che piangevo. (Eminem)

Frasi d’amore per lei per conquistarla

Ed ecco alcune frasi dolci per una ragazza adatte alla fase del corteggiamento e frasi da dedicare a una ragazza che piace e che si vorrebbe conoscere meglio.