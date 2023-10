Le relazioni di coppia vengono distrutte dal phubbing e quando te ne accorgi è troppo tardi

Il phubbing distrugge le relazioni di coppia: ecco cos’è e come prevenire questo problema prima che sia troppo tardi.

Nelle relazioni di coppia c’è un problema moderno che è sempre più comune, il phubbing. Purtroppo quando ci si accorge che fra le due persone c’è questo problema, è ormai troppo tardi, la relazione potrebbe già essere stata danneggiata.

Sempre più si utilizzano i telefoni non solo per chiamare o inviare messaggi ma anche per fare acquisti, lavorare, o trascorrere il tempo sui social. Difficilmente si riesce a rinunciare al telefono, a parte quando si dorme. Questo influisce in modo pesante sul rapporto con gli altri (partner, amici, figli). Usare il telefono “fa sentire meno soli” ma il risvolto della medaglia è che, anche quando si è in compagnia, non si riesce ad evitare di usarlo.

Cos’è il phubbing e come prevenire questo problema di coppia

Il phubbing è l’abitudine di ignorare gli altri per stare al telefono: deriva dalla fusione delle parole “telefono” e “snobbare” e in concreto vuol dire che, mentre si sta con il partner, piuttosto che interagire con lui/lei, si trascorre il tempo a inviare messaggi, chiamare, scrollare il feed dei social e così via.

I telefoni, o meglio gli smartphone, sono sempre più progettati per un uso semplice e divertente e questo cattura l’attenzione. Anche le app dei social media (Instagram, Tik Tok, Facebook) sono realizzate per far trascorrere tanto tempo a guardare tutto ciò che appare sul telefono (post, video e contenuti vari). Con un partner, il phubbing si verifica spesso: mentre si è a cena, al cinema, sul divano a guardare un film, in ogni momento. Controllare il telefono è prioritario rispetto al trascorrere il tempo con la persona amata. Molte persone preferiscono stare al telefono mentre sono con il partner perché non sono soddisfatte dalla relazione.

Altre persone lo fanno perché hanno una relazione tossica e non felice, mentre per altri controllare il telefono è semplicemente un’abitudine a cui sono affezionati. Sia che si subisca il phubbing sia che si faccia phubbing, per salvare la relazione è importante parlare con il partner e “imporsi a vicenda” dei limiti sull’uso del telefono mentre si sta insieme. Se invece deliberatamente si preferisce parlare con altre persone, anche sconosciuti, stare sui social o fare altro al telefono mentre si sta con il partner, questo è un campanello importante che sta avvisando che c’è qualcosa che non funziona nella coppia.

L’attenzione è molto importante in una relazione e, se manca, sottintende un problema molto grande: il phubbing vuol dire non essere apprezzati e ascoltati e nel tempo porterà ad un’inevitabile rottura. Infatti, l’uso costante e malsano del telefono mentre si è insieme non solo inficia la vita comunicativa ma anche quella sessuale e la qualità del sonno. Per risolvere questo problema, bisogna staccarsi dal mondo virtuale e tornare più nel mondo reale con il partner che ama avere la compagnia dell’altro: la connessione è molto importante per essere felici in coppia. Quindi, quando si guarda la TV, si può pensare di stare vicini, abbracciati e con il telefono lontano.

Parlare e aggiornarsi della giornata, conversare e fare progetti sul futuro sono altre cose molto importanti da fare insieme. Tenere il telefono impostato su “silenzioso” è sempre consigliato quando si sta con il partner (e in genere anche con gli altri perché il phubbing si manifesta, purtroppo, in tutte le relazioni sociali, anche con gli amici o i parenti). Molte volte quando si fa phubbing non ci si accorge che sta succedendo: per questo parlare con il partner è fondamentale. Non accusare l’altro ma semplicemente spiegare che è una situazione che crea insoddisfazione perché non si viene ascoltati e soprattutto ci si sente trascurati a favore del telefono.