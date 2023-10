Tradimenti: è boom perchè ci sono le app apposite, se il partner ce l’ha ne sei vittima

Tradimenti in aumento anche grazie alle piattaforme apposite: se il tuo partner ce l’ha nel telefono, le sue intenzioni sono chiare.

La vita di coppia a volte è tutt’altro che semplice, soprattutto quando si innescano dinamiche dove la fiducia viene a mancare, magari perché qualche indizio ci porta a pensare che ci possa essere una terza persona . Spesso capita che, anche per le persone meno gelose, il pensiero può passare per la mente, in particolar modo quando il nostro partner si comporta in maniera alquanto ambigua. Tuttavia, ancor prima di questo pensiero, spesso e volentieri ci si trova in relazioni prive di dialogo, ma cariche di noia e tensioni di diversa natura. In questi contesti, molte persone tendono a cercare una via d’uscita, come fosse una sorta di svago.

Nel nostro paese i tradimenti, sia negli uomini che nelle donne, sono in aumento. Nel 2020, per esempio, il 70% degli uomini italiani e il 65% delle donne italiane ha ammesso di aver tradito il proprio partner almeno una volta nella vita. Inutile negare che si tratti di un dato importante da tenere in considerazione. Alla luce di ciò, è possibile capire se un partner ci tradisce? I modi sono tanti.

La tecnologia, per esempio, può essere sia un mezzo di tradimento che uno strumento per scoprire le vere intenzioni del nostro partner. Proprio trattando la tecnologia, abbiamo raccolto 11 app molto popolari sia all’estero che in Italia, che fungono da mezzo di comunicazione per coloro che hanno uno o una partner, ma sono in cerca di svago.

Come scoprire se il partner ci tradisce: le 11 app di incontro per i tradimenti delle persone impegnate

L’innovazione tecnologica in questi anni ha fatto passi da gigante, ma in un certo senso possiamo dire che questo nuovo strumento chiamato internet sia un vantaggio per certi versi, ma un difetto per altri. Comunicare nell’era moderna è alquanto semplice, come semplice è conoscere qualcuno con le stesse intenzioni. Da qui, oltre ai classici siti di incontro, nascono quelli per ogni esigenza: per scambisti, per chi è in cerca di un’avventura, ma anche per chi, pur essendo in coppia, vuole concedersi un’avventura extraconiugale.

Proprio in tal senso, trovare uno di questi siti (e app), sulla cronologia del telefono del proprio partner, è un evidente sentore che il proprio partner potrebbe farne utilizzo. Alla luce di ciò, abbiamo elencato i nomi di queste piattaforme, con tanto di funzione specifica:

Ashley Madison: la migliore app in assoluto per gli appuntamenti extraconiugali. AdultFriendFinder: creata per coppie alternative e scambisti. Alla ricerca: il meglio per gli appuntamenti d’élite. OneNightFriend: il sito famoso per le avventure di una notte. Snap Bang: gettonato per la facilità di iscrizione. BeNaughty: in questo sito regnano gli appuntamenti casuali e tradimenti extraconiugali. Affari accesi: il sito conosciuto dove sono iscritte singole persone o per coniugi in cerca di relazioni. Hush Affair: famoso per il costo basso e la presenza di tanti utenti. Gleeden: utilizzatissimo dalle donne impegnate. Reddit r/Affairs: noto forum online per rapporti anonimi. NoStringsAttached: famoso per la sicurezza di utilizzo e la privacy fornita.

Questi sono i siti e le app più note sia in Italia che all’estero. Ognuna di queste ha una specifica funzione e quasi tutte prevedono un piano a pagamento. Ovviamente la privacy andrebbe sempre rispettata, ma trovare un app di questo genere nel telefono del nostro partner può essere la prova inconfutabile che accade qualcosa all’esterno della nostra relazione di cui noi non siamo a conoscenza.