Puoi far innamorare chiunque se conosci i “precursori dell’innamoramento” basta attivarli e sei irresistibile

I precursori dell’innamoramento sono la scintilla che fa scoppiare l’amore. Ecco quali sono e perché sono meglio di Cupido.

Cupido è capriccioso, superficiale a volte e troppo attento in altre, ecco perché quando ci si innamora una ragione non c’è. Senza i precursori dell’innamoramento però non si può ottenere quanto si desidera e la delusione è dietro l’angolo. Se il cuore batte forte per una persona speciale, bisogna agire, ma occorre farlo nel modo giusto. Nessuno ne ha mai parlato, ma la questione è molto più concreta ed evidente di quanto si immagini. Ecco cosa sono e come porli in essere in maniera opportuna. Non è vero che in amore vince chi fugge, ma chi si rifugia nell’amore vero. Cos’è l’amore vero?

Accettare un rifiuto non è facile, specie se i sentimenti provati nei confronti di una persona sono così intensi da non far dormire la notte. Idealizzare è la prima fase dell’innamoramento, ma non è solo ed esclusivamente questione di “chimica”. Quest’ultima c’entra, ma i più sensuali e cacciatori, sanno cosa fanno quando attivano i precursori dell’innamoramento. Occhi a cuoricino e passione rovente non bastano, c’è molto di più che solo i più sensibili sanno porre in essere ed accogliere.

Precursori dell’amore: cosa sono e come manifestarli, sono una garanzia!

Sentimenti ed emozione sono alla base, ma un pizzico di strategia non può mancare. Ecco come si attuano i precursori dell’innamoramento, anche chi non ne ha mai sentito parlare può concretizzarli, basta conoscere alcune condizioni. La crush che ha riempito il cuore di gioia sembra non accorgersi dell’esistenza del suo innamorato segreto, ma quest’ultimo può ancora farcela. Non lo dice né Cupido, né tantomeno la mitologia, anzi da lì si può imparare qualcosa sulle relazioni. Ma a parlar d’amore in maniera più intensa e alternativa, da un punto di vista inedito, è proprio la psicologia.

Se si vuole fare innamorare qualcuno si possono far scattare i precursori dell’innamoramento. Secondo quanto definito dall’Oxford English Dictionary, l’amore è un sentimento di profondo affetto. Nello specifico e secondo gli studi della psicologa clinica Kristina Hallett, esistono due tipologie d’amore. Il primo è fondato sul desiderio sessuale, la passione, il secondo sull’attaccamento, appunto il legame più profondo che c’è tra madre e figlio. Allora, qual è quello che tutti desiderano? E’ la fusione dei due, un amore sincero con passione e legame profondo.

Oltre alla lussuria, se si sperimenta un senso di sicurezza quando si è vicini all’altra persona, di conseguenza ci si sente sereni e tranquilli. E’ bene ribadire che non si può forzare qualcosa che non c’è, ma dall’articolo pubblicato sul Journal of Social and Personal Relationships ci sono ben 12 precursori dell’innamoramento.

Simpatia reciproca, aspetto, personalità, somiglianza, familiarità, influenza sociale, esigenza di riempimento, risveglio, prontezza, spunti specifici, isolamento e misteriosità. Il segreto per fare innamorare qualcuno è un mix di intimità, passione e impegno, coniugati in emozioni, sessualità e consapevolezza di ciò che si vuole. All’inizio di ogni rapporto questo è normale, ma è bene anche aver chiaro cosa non è amore. Forzare qualcosa, non lo è.

Così, si consiglia di approfondire piano piano i sentimenti, porli su un piano di apertura e tranquillità. Se ci si sente a proprio agio, è più facile innamorarsi perché ci si sente sicuri. Andare fuori dalla “zona di comfort”, è lì che si sperimenta davvero il carattere di una persona. Rimanere sinceri con sé stessi, dimostrare di essere qualcun altro non serve, come non bisogna negare i propri bisogni in amore per attrarre l’altro. Infine, per ogni relazione d’amore sana ci sono due segreti che nessuno rammenta, ma sono i più semplici. Pazienza, e piccoli gesti di gentilezza perpetui, solo così l’amore non crolla e costruisce basi solide.