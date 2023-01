Quali sono le posizioni yoga in due per aumentare l’affinità di coppia? Lo yoga, praticato in coppia è in grado di ristabilire quelle connessioni fisiche ma sopratutto mentali tra due persone, raggiungendo una stabilità spirituale in grado di riconnettere le anime tra loro.

A differenza delle posizioni del Kamasutra, che vira ad un piacere perlopiù fisico, lo yoga di coppia si concentra sull’unione di mente, corpo e spirito, facendo presto scoprire un modo tutto nuovo d’intendere l’amore.

Gli effetti benefici dello yoga sono molteplici, a trarne profitto non solo l’umore ma persino l’eros. Le posizioni yoga in due sono in grado di ripristinare l’intesa sia fuori che in camera da letto, favorendo nel contempo uno stato di armoniosa complicità, oltre che allenare la vostra flessibilità.

Praticato in coppia, aiuta i due partner a conoscersi meglio. Vediamo dunque quali sono le posizioni yoga da fare in due per aumentare l’intesa di coppia e perché no, anche quella sessuale.

Posizione yoga in due del gatto/mucca

Foto di Shutterstock | ABO PHOTOGRAPHY

Perfetta per rompere il ghiaccio, fare un leggero riscaldamento e prepararsi ad affrontare posizioni yoga, o meglio Asana, più elaborate, la posizione del gatto e della mucca è davvero semplice da mettere in pratica.

Non dovrai far altro che metterti di fronte al tuo partner ed entrambi poggiare ginocchia e mani a terra in posizione quadrupedica, facendo in modo che i polsi siano perpendicolari alle spalle e i fianchi in linea con le ginocchia.

Quindi dovrete inspirare, alzare il petto e stendervi come farebbe una mucca, dopo qualche secondo, espirate inarcando la schiena e tirare la pancia indietro, nei panni, questa volta, di un bel micio. Questa posizione serve e distendere i muscoli e a sincronizzare la respirazione con il tuo partner.

La posizione del cobra: per distendere i muscoli

Foto di Shutterstock | Ground Picture

Anche questa posizione serve come riscaldamento, per distendere i muscoli e cominciare ad entrare in sintonia con il tuo partner.

Sdraiatevi in posizione prona, mettete le mani a terra all’altezza delle spalle, mantenendo le gambe unite.

Piegate le braccia lungo il corpo e appoggiate le spalle a terra. Ispirate sollevandovi sulle braccia e incurvando la schiena.

Portate indietro la testa e trattenete il respiro solo per qualche attimo e poi espirate. Stendetevi di nuovo a terra e ripetete dall’inizio.

La posizione del guerriero da fare in due

Foto di Shutterstock | Gorodenkoff

Il guerriero è una delle posizioni presenti nella pratica del saluto al sole, sequenza questa tipica dell’Hatha yoga.

La posizione del guerriero è una delle posizioni yoga in coppia più facili perché prevede che i due partner stiano in piedi, uno vicino all’altro, con le gambe divaricate e un piede che tocca quello del partner ma nella parte esterna.

L’altro piede va invece ruotato di 90 gradi sempre verso l’esterno, la gamba corrispondente va piegata in modo che la coscia sia parallela al pavimento. Le braccia vanno alzate e bisogna afferrarsi il polso restando nella stessa posizione.

La posizione Navasana: perfetta da eseguire in coppia

Foto di Shutterstock | Anatoliy Karlyuk

La posizione yoga Navasana da fare in due prevede che entrambi i partner stiano seduti l’uno di fronte all’altro ad una distanza sufficiente affinchè vi possiate tenere le mani.

A questo punto tenendovi per mano, inspirate, piegate le ginocchia e poggiate entrambe le piante dei piedi facendole combaciare a quelle del partner.

Ora stendete le gambe verso l’alto rimanendo con i piedi a contatto, espirate. Si tratta di una posizione che prevede il contatto fisico tra i partner e facilita lo scambio di vibrazioni.

Posizione The Front Bird: acroyoga in coppia

Foto di Shutterstock | alionabirukova

Passiamo a qualche posizione più elaborata da realizzare, appartenente alla disciplina acroyoga in cui gravità e ascolto svolgono un ruolo fondamentale. Perfetta se siete già piuttosto allenati, la posizione yoga The Front Bird è perfetta da fare in due.

L’uomo deve sdraiarsi sulla schiena con le gambe parallele, piegare le ginocchia in modo che le cosce siano perpendicolari al pavimento e la parte inferiore delle gambe sia sollevata a un angolo di circa 45 gradi dal pavimento.

A questo punto i talloni vanno posizionati sulla parte superiore delle cosce della donna, in modo che le dita le tocchino appena il basso ventre.

L’uomo deve quindi prendere le mani della donna-volatore, piegare le braccia e le gambe mentre lei si piega in avanti e porta i piedi a terra.

Il volatore deve creare una linea retta tra la parte superiore della sua testa e le dita dei piedi. Nel frattempo, raddrizza le braccia e le gambe verso l’altro per sollevare di più il partner dal pavimento. Bisognerebbe rimanere in questa posizione per un pò, poi abbassare lentamente il partner a terra e fondersi nell’abbraccio.

La posizione del loto: per il rilassamento

Foto di Shutterstock | Prostock-studio

Altra posizione consigliata quella del loto, ideale per entrare in sintonia con il proprio partner concentrandosi sul respiro dell’altro e sulle sensazioni che emana.

Sedete entrambi a terra con le gambe incrociate, schiena contro schiena, chiudete gli occhi e concentratevi sulla respirazione, cercando di sincronizzarla a quella del vostro partner.

Il contatto delle schiene rende questa posizione dolce e intima, in quanto senza neanche guardarvi potrete catturare lo stato d’animo dell’altro e raggiungere il massimo rilassamento attraverso la meditazione.

Attraverso la pratica dello yoga in due è possibile raggiungere un livello di intesa e rilassamento con il proprio partner che senza dubbio allenterà eventuali tensioni!