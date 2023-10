Si può sedurre chiunque ed è molto facile e veloce con i trucchi ai quali la mente non vuole (e può) resistere

Sedurre chiunque è possibile con pochi semplici trucchi. La dritta ci arriva direttamente dagli psicologi, che rivelano i passaggi da seguire

È possibile far innamorare qualcuno di te grazie alla psicologia. Ecco la guida e qualche trucco da usare, specialmente se tra di voi c’è chimica, ma anche se c’è stato un solo sguardo. Non è una scienza esatta, ma un metodo da provare se provi attrazione verso qualcuno che non ha ancora mostrato apertamente interesse. Questo non significa cambiare la propria personalità, ma enfatizzare alcuni tratti del tuo carattere e del tuo essere.

Sedurre chiunque è possibile, ecco con quali trucchi

In questo modo è possibile quasi sedurre chiunque. Metti in atto questi 7 passaggi.

Capta cosa cerca in un/una partner

Tutte abbiamo delle caratteristiche, fisiche e non, di come il nostro potenziale partner dovrebbe essere. Può trattarsi di capelli biondi e occhi azzurri, così come anche aspetti caratteriali, quali dolcezza, simpatia e bontà d’animo. Allo stesso modo, è bene conoscere cosa cerchi la possibile rush dei sogni, scoprendo qualcosa di più sugli interessi e il suo passato. Questo aiuterà ad avere un quadro più ampio sulla personalità e sul suo modo di essere, evidenziando tutte quelle doti che lui/lei cerca in un fidanzato.

Creare il giusto mix tra mistero ed estroversione

Se sei una persona estroversa e simpatica puoi giocarti ottime carte con la crush, è cosa buona però, definire dei limiti che la porteranno a cercarti ancora. Quindi, lascia qualche piccolo mistero su cosa fai e su chi frequenti, cercando di attirare la sua curiosità. In questo modo, sarà più prospens* a scriverti. Ad esempio, se stai per uscire è meglio scrivere “È troppo bello parlare con te, ora però devo andare! Magari ci becchiamo in giro, sarebbe bello. A prestissimo”, piuttosto che “Ho amato la tua ultima foto. Io ora sto uscendo con le mia migliore amica e sua cugina, magari dopo andiamo a mangiare il gelato, chissà se ci beccheremo”. Almeno nei primi periodi, meno è meglio!

Renditi disponibile, ma senza esagerare

Una cosa che vale anche in amore è che si desidera con più forza ciò che non si può ottenere. Per questo, è giusto non concedere la propria compagnia troppo facilmente, imparando anche a dire “Non posso”. Dosare un giusto mix di presenze e assenze, in modo da far apprezzare i momento in cui ci sei.

Amici in comune

Avere delle amicizie comuni può facilitare le cose, poiché si avrebbero molti più argomenti da trattare. Inoltre, il probabile partner sarà più invogliato a fidarsi di te, dato che la sua cerchia di amici più cari ti ha già accettata nel gruppo.

Capisci gli argomenti che gli/le stanno a cuore

Se percepite che un determinato argomento lo/la colpisce di più, investi qualche chiacchiera su quel topic. Se ama l’arte puoi proporre una gita in un museo virtuale. Se ama la cosa puoi proporre un allenamento al parco.

Adescamento psicologico

Lo psicologo di Tale, John Bargh ha studiato come l’attrazione sia legata alle temperature. Facendo un esperimento sull”adescamento psicologico‘ ha potuto vedere come le persone tendano a giudicare la personalità altrui come accogliente e affettuosa, se tengono in mano delle bevande calde. Al contrario, chi tiene in mano delle bevande fredde, verrà percepito con personalità spigolosa e distaccata. Se si esce con il tipo o con la tipa dunque, è meglio optare per una buona cioccolata bollente, anziché una coca con ghiaccio.

Il rosso gioca in tuo favore

Da sempre, è chiaro come gli uomini siano maggiormente attratti dalle donne che indossano il rosso rispetto a qualsiasi altro colore. Quando incontro il tuo possibile boyfriend quindi, metti da parte il nero, e scegli il rosso.