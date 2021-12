5 buoni propositi di coppia per un 2022 scoppiettante

Avete appena iniziato l’anno con la vostra dolce metà e state sicuramente pensando di stilare una lista dei buoni propositi di coppia da seguire per tutto l’anno.

Per cominciare, quindi, un nuovo capitolo della vostra vita all’insegna dell’amore e della felicità, non vi resta che seguire alcuni semplici consigli che, a lungo andare, potrebbero addirittura migliorare la vita di coppia.

Dal trovare un hobby in comune a… riaccendere la passione sotto le lenzuola: ecco i buoni propositi di coppia che rivoluzioneranno il vostro percorso!

1. Staccate dalla routine

Va bene trascorrere del tempo insieme nel quotidiano, ma ogni coppia ha bisogno di staccare dalla solita routine e avventurarsi in qualcosa di nuovo. Specialmente se convivete e avete anche dei figli, dovete ritagliarvi del tempo per voi e dedicarvi a qualcosa che raramente potete fare, come una cena fuori, un weekend alla SPA o una serata al cinema. Qualsiasi cosa che non appartiene alla vostra routine potrebbe regalare alla vostra vita di coppia tanta serenità e tranquillità!

2. Trovate un hobby in comune

Avete mai riflettuto su quanto possa essere speciale avere un hobby in comune con il proprio partner? Quest’ultimo non deve essere solo un amante, ma deve essere per voi anche un compagno di avventure!

Quindi, tra i buoni propositi di coppia non deve mancare la condivisione di un hobby: se entrambi amate la fotografia, iniziate insieme un corso; se entrambi amate il teatro, regalatevi un abbonamento; se entrambi amate il tango, iscrivetevi ad un corso di ballo. Insomma, sicuramente avete qualcosa in comune che fino ad ora avete sottovalutato! Ciò potrebbe farvi avvicinare ancora di più l’uno con l’altra.

3. Costruite qualcosa insieme per il vostro futuro

Probabilmente è da molto tempo che non pensate a qualcosa di nuovo per il vostro futuro. È arrivato il momento di mettervi seduti a tavolino e riflettere su un cambiamento. Un’attività? Un mutuo? Mettere su famiglia? Riflettete su ciò che potrebbe rivoluzionare il vostro futuro di coppia e provate a stabilire degli obiettivi in comune. Il vostro amore si rafforzerà sicuramente…

4. Evitate di litigare per motivi banali

L’amore non è bello, se non è litigarello… ma funziona davvero così? Discutere è più che normale, ma non lasciatevi trasportare dal vostro atteggiamento sbagliato in cui sentite il bisogno di attaccare il partner per un motivo più che banale.

Qualora ci fosse un problema, anche un minimo disagio, dovete subito riferirvelo e non alzare un muro che a lungo andare potrebbe danneggiare solo la coppia. Quindi, piuttosto che litigare, cercate di affrontare un problema con il dialogo: una buona comunicazione è alla base di ogni relazione (non solo affettiva).

5. Non lasciate alle spalle… la passione!

Dopo anni di fidanzamento e convivenza, la passione potrebbe cominciare a svanire a causa di vari fattori. Non preoccupatevi, è del tutto normale, specialmente se avete tante altre cose a cui pensare, tra cui il lavoro.

Dovete, però, porre rimedio a questo problema: riaccendete la passione sotto le lenzuola e lasciatevi trasportare dal momento. Provate posizioni nuove, ricorrete a dei sex toys e dedicatevi completamente al vostro partner: è uno dei buoni propositi da mantenere assolutamente per tutto il resto dell’anno!