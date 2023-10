Infedeltà: le 11 strategie che i traditori usano per non farsi scoprire | Psicologa: se le conosci le smascheri

Per scoprire se hai un partner che è infedele è importante conoscere le strategie da applicare, secondo la psicologa.

L’infedeltà nella relazioni amorose è molto comune: a volte i traditori per uscire da una relazione usano proprio l’infedeltà per portare il partner a lasciarli. Ma il più delle volte gli infedeli tendono ad usare delle strategie per non farsi scoprire.

I traditori decidono di nascondere il loro comportamento proprio per non perdere il loro partner “principale”: il costo di far allontanare questa persona sarebbe troppo elevato e dunque si sforzano di usare delle strategie per nascondere il tradimento.

Le 11 strategie che i traditori usano per non far scoprire la loro infedeltà

Una recente ricerca condotta in Grecia ha identificato le strategie che le persone utilizzano per proteggere le loro relazioni e non far scoprire il tradimento. Nel primo studio a 300 partecipanti è stato chiesto innanzitutto di fare un brainstorming su cosa avrebbero potuto fare per nascondere l’infedeltà. Queste idee generali sono state sintetizzate in 11 diverse strategie. I 300 partecipanti del secondo studio, tutti infedeli, hanno indicato quanto spesso hanno usato ognuna di quelle strategie. Così, conoscere queste 11 strategie può aiutare a smascherare un partner infedele.

Le 11 strategie sono:

Agire con discrezione: l’approccio più utilizzato è quello di moderare le comunicazioni e gli incontri con l’amante. Rimovere le prove digitali: messaggi di testo, foto, numeri in rubrica sospetti. Tutto viene eliminato per evitare che il partner principale possa avanzare dei sospetti e delle accuse sull’infedeltà. Comportarsi come al solito: vengono evitati comportamenti insoliti che potrebbero insospettire il partner. Avere la stessa routine: non vengono modificati atteggiamenti, conversazioni e comportamenti con il partner. Se però il parner fa dei cambiamenti nell’aspetto oppure nuove spese, bisogna insospettirsi. Usare gli amici come scuse: per fornire alibi o scuse credibili spesso vengono messi in mezzo degli amici (che potrebbero sapere o meno dell’infedeltà). Cambiare le password ai dispositivi: un partner che fa questo è molto sospetto proprio perché vuole nasconde sms, e-mail o altre prove che attestano il tradimento. Limitare il contatto con l’amante: per non destare sospetti di infedeltà nel partner principale, oltre ad essere discreto, il partner limiterà anche la frequenza con cui vede l’amante proprio per non essere scoperto. Sembrare innocente: il partner che si macchia di tradimento eviterà domande sulla possibile infedeltà dell’altro, e farà sembrare che tutto vada bene nella coppia. Dare più attenzioni al partner: questo è un modo per distrarre il partner principale dal sospetto di tradimento. Inondarlo di amore, interesse a attenzione. Però, essere più calorosi è un campanello d’allarme. Cambiare numero di telefono o indirizzo e-mail: se ci si accorge che il partner ha cambiato i suoi recapiti o ne ha di nuovi, c’è qualcosa sotto e vuole evitare di farsi scoprire. Presentare l’amante al partner principale: questa è una manipolazione della realtà che spesso fa il traditore. Presenta l’amante al suo partner come se fosse un’amica, una collega o un socio. In questo modo il partner principale non avrà mai sospetti.

I partner quando tradiscono sanno nascondere le loro tracce ma se ci sono più di questi segnali, evidentemente il tradimento è concreto e non serve altro che discutere “faccia a faccia” con il proprio compagno/compagna e fare luce sulla situazione, per quanto drammatica possa essere.