Il tuo partner è un narcisista? I chiari segnali che rivelano che la tua relazione è pericolosa

Difendetevi dai narcisisti o rischierete di ritrovarvi incastrate in una relazione con uno di loro: come riconoscerli prima che sia troppo tardi.

Finché non capita a te o a qualcuno che ti è molto vicino, è davvero difficile capire quanto possono essere pericolose e distruttive le relazioni tossiche. I partner che ti fanno solo del male e non vogliono il tuo bene ma che non riesci subito a riconoscere come tali sono il cocktail perfetto per garantirti una relazione che non ti potrebbe mai rendere felice. Anche se pensi il contrario, forse. In questo caso ti trovi davanti ad un narcisista patentato!

Le peggiori persone a cui affidarsi per una relazione sono proprio i narcisisti ed è molto difficile riconoscerli prima che sia troppo tardi, soprattutto se sei accecata dall’amore per loro. Ma sono in grado davvero di rovinarti la vita, ecco perché è fondamentale che tu riesca a difenderti fin da subito e imparare a riconoscere i segnali prima che ti incastrino in una relazione tossica da cui non riesci ad uscire.

Guida completa per riconoscere i narcisisti al primo colpo

Una delle caratteristiche più subdole e meschine dei narcisisti è che, come spesso accade, non li riconosci subito se non sai che cosa cercare e che cosa notare. Sanno bene come riempirti d’amore, o presunto tale, per invischiarti nella loro tela e poi renderti pian piano la vita un inferno. Non è chiaro fin da subito in una relazione con uno di loro, infatti, che non è quella la vita che vuoi davvero e che cerchi per essere amata e felice.

Un’altra importante caratteristica di un narcisista è che è in grado di farti sempre sentire in colpa anche quando palesemente tu non c’entri nulla. Ti farà credere che hai sempre qualcosa da farti perdonare per cui sarai sempre in debito con lui. Non fidarti di questi sottili giochetti di potere e ricatti emotivi! Sono tutte tecniche per tenerti vicino e non prendersi mai responsabilità.

Inoltre un narcisista non è disposto a mettersi in discussione e sarà sempre pronto a dare la colpa agli altri per le sue azioni, tendendo ad un vittimismo di cui dovrai accorgerti prima di subito, per non farti influenzare dai suoi piagnistei e dalle sue sceneggiate, che sa bene come fare. Non farti ingannare da questi giochetti e stai alla larga dai manipolatori perché possono essere ben più pericolosi di ciò che immagini con conseguenze severe per la propria persona e per gli altri.