Paura che il tuo partner ti stia tradendo? Il trucco per scoprire i suoi luoghi e le sue posizioni più frequenti

Esiste un trucco per capire quali sono i luoghi più frequentati dal proprietario del telefono, ma in pochi lo conoscono.

Il sesto senso delle donne difficilmente sbaglia: questa frase è nata molto tempo fa, quando la prima sentinella che il proprio partner tradiva la propria compagna era proprio l’intuito. Tuttavia, quando il dubbio inizia ad invadere la mente, difficilmente è possibile lasciare perdere e chiudere un’occhio; da qui nascono le abilità investigative delle donne.

Ovviamente c’è da dire che quando si attua un vero e proprio piano investigativo, il rischio di sembrare (o diventare), psicopatiche è dietro l’angolo. Ecco perché è bene agire con intelligenza e ricordarsi sempre che si tratta di un dubbio, ma non di una sicurezza. Proprio per questo alcuni trucchetti ci vengono in aiuto per investigare e capire davvero se il proprio partner ci tradisce.

Il trucco per capire se il partner ti tradisce: le posizioni frequenti

Come accennato in precedenza, per capire se il nostro intuito è veritiero, bisogna innanzitutto avere prove. Il nostro smartphone, per esempio, è un vero e proprio raccoglitore di informazioni, che se scrutato in maniera corretta, può fornirci informazioni anche da coloro che eliminano qualsiasi traccia compromettente. A svelare un trucco davvero efficace è proprio un uomo, Luigi Stips, un Tiktoker che ha come scopo quello di aiutare le donne a capire se il loro partner le tradisce.

Nel video Luigi ci spiega che esiste un modo per accedere alle posizioni più frequentate dal proprietario dello smartphone. Innanzitutto, quando si entra in possesso del telefono, sarà sufficiente entrare nelle “Impostazioni”, poi “Privacy e sicurezza”, “Localizzazione”, e in fondo alla pagina si troverà la voce “Servizi di sistema”. In questo modo, scorrendo verso il basso, sarà possibile accedere a “Luoghi frequenti”. Una volta raggiunta questa sezione mancherà davvero poco per capire quali sono le posizioni più frequentate dal vostro partner. Scorrendo verso il basso, sarà sufficiente cliccare su “Riepilogo” per accedere alle informazioni desiderate con tanto di mappa.

Il suo esempio è stato fatto in un video rappresentativo, dove le impostazioni sono chiaramente di un iPhone, ma questa operazione è fattibile anche su dispositivi Android, seppur con altre modalità nelle proprie impostazioni. Ovviamente è bene ricordare che la privacy di una persona è una cosa seria e non andrebbe violata, proprio per questo il consiglio è quello di non spiare nel telefono del proprio compagno, a meno che non si hanno dubbi fondati.