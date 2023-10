Riconquistare l’ex è facile se si seguono queste 5 mosse sicure rivelate dagli psicologi, basta soffrire

Hai da poco rotto con il partner? Ecco come riconquistare l’ex con alcune semplici e utili mosse studiate dagli psicologi da mettere in atto

Terminato il periodo di separazione molti tornano in carica sfoderando le proprie armi migliori: ecco come fare per riconquistarlo dopo la rottura. Ce lo dicono gli psicologici.

Come riconquistare l’ex in poche mosse. Ecco cosa svelano gli psicologi

Se sei stata lasciata, ma hai percepito tramite il tuo istinto che l’addio potrebbe non essere definitivo, ci sono cinque magici step che puoi mettere in atto per riprendertelo. La prima cosa da fare è distaccarsi da lui, analizzando in mostro razionale la vostra relazione. Se poi si vuole davvero ripartire, è necessario lavorare duramente per ritrovare la magia che avete perso. Partire prima di tutto da te stessa.

Evita scene patetiche

La dignità è ciò che si dovrebbe non perdere mai. Se l’obiettivo è quello di riconquistare le sue attenzioni, evitare messaggi fuori luogo e scenate di gelosia per strada, niente post di Facebook dove ci si lamenta, nemmeno conversazioni deprimenti con gli amici per farlo intenerire.

Restare indifferente ma non troppo

Se lo incontri in giro salutalo con un sorriso. Se ti scrive, immagina la risposta ponderata, anche attraverso l’aiuto delle tue amiche. Alla gentile differenza, nessuno resta inerme. Cerca quindi di destare punti di domanda, e anche una strana attrazione. Lui si domanderà se davvero stai bene, e se ha ancora un pensiero per te.

Devi essere sempre al top

Non devi scomparire dai social da un momento all’altro, ma ovunque tu sia devi rimanere sempre al top. La foto della serata deve far trasparire la tua bellezza, in modo da far rosicare chi non ti ha. Niente scene in pigiama e depressione con cibo e capelli sporchi di due settimane di divano.

Fai che l’incontro capiti

Quando riesci a sapere dove va, passerai distrattamente dove lui si trova. L’incontro deve capitare, e tu dovrai essere in forma, e brillare della luce della tu d’indipendenza. Se state parlando, adocchia in lontananza un ragazzo abbastanza carino e distraiti volutamente. Deve capire che i suoi sguardi non sono tutti per lui, ma senza essere eccessiva.

Indecisa fino all’ultimo

Non cedere subito, lui deve sentire che forse non tornerai più. Deve quindi avere “paura“, e non darti più per scontata. È bene mostrare perplessità ma desiderio, voglia di fare l’amore, ma timore di sbagliare. Lasciati portare da lui nuovamente nella magica atmosfera di coppia che tanto ti è mancata.