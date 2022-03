I 10 must have della collezione di Primark per la primavera-estate 2022

Chi non desidererebbe vantare outfit à la page senza rischiare la bancarotta, a maggior ragione guardando alle tendenze moda della primavera-estate imminente, fatte di toni intensi, vibranti e vividi, volumi e lunghezze a contrasto come blazer oversize ma top corti, accessori coloratissimi e trend moda tra i più vari e disparati. Ecco che, giusto in tempo, arriva la nuova collezione di Primark a dare speranza ai nostri sogni, con degli arrivi che daranno vita a splendidi e notevoli look: abbiamo qui una top 10 che vi interesserà molto!

La nota catena di fast fashion irlandese è conosciuta ed apprezzata per la vasta gamma di prodotti accattivanti che offre a prezzi stracciatissimi, amata a tal punto che i pochi store presenti sul territorio italiano sono giornalmente visitati da persone provenienti da regioni diverse. Punto forte di Primark è sicuramente il suo impegnarsi nell’essere costantemente al passo con le tendenze moda, accontentando i propri clienti in tutto e per tutto! Con gli stessi presupposti, diamo ora un’occhiata ad alcuni dei capi più cool della nuova collezione.

Abito in denim blu con maniche lunghe

Foto Primark

Dopo la nuova collezione Mango quasi total denim, ecco che anche Primark propone questo delizioso abito blu jeans con maniche lunghe e passanti in vita, passepartout della bella stagione, stupendo di giorno con una sneakers così come con degli stivali texani per un look dallo stile country.

Abito scamiciato in ecopelle nera

Potevamo farci mancare l’abito in ecopelle? La risposta è no, perciò ecco questo bellissimo smanicato nero con scollo a V. Così come la gonna in pelle, ormai un must nel guardaroba di una donna, questa primavera si vedranno sfoggiati con nonchalance capi trend in pelle a partire dalla più classica giacca sino a lunghi e stravaganti trench, abiti e pantaloni, indossati sapientemente in un unico look oppure come statement piece dell’outfit.

Jeans a vita alta con gamba dritta

Foto Primark

Facciamo un passo indietro sino al basic con questo jeans a vita alta dalla gamba dritta, semplice ma essenziale. Con strappi o senza, il jeans è ciò che di più spesso indossiamo, adattabile a più e più occasioni: abbinare pantaloni a vita alta come questo infatti risulta semplicissimo, basta anche solo un briciolo di fantasia! E più o meno qualsiasi cosa vi sia nell’armadio.

Bomber leggero smanicato verde salvia

La primavera porterà pure con sé il sole, ma la maggior parte delle volte risulta ancora doveroso coprirsi per ripararsi dal vento fresco. Direttamente dalle tendenze giacche primavera-estate 2022 ecco un bomber smanicato e trapuntato targato Primark, in un delicatissimo verde salvia. Disponibile anche in nero.

Giacca stile camicia a rombi verde prato

Foto Primark

Per la bella stagione severamente vietato non possedere almeno un capo verde! Meglio ancora se un bel verde smeraldo, verde prato o lime. E meglio ancora se questo è un capospalla, proprio come questa giacca stile camicia ma in versione trapuntata, più calda e facilmente sfruttabile.

Trench in ecopelle marrone cioccolato

Foto Primark

Abbiamo nominato il trench poco fa, perciò impossibile ora non citarne uno: Primark ne propone la sua versione di trench in ecopelle sui toni del marrone, nuance di gran tendenza nell’ultimo periodo. Come abbinare il trench? Nonostante esso appaia innegabilmente chic e ricercato, risulta ben più casual e versatile di quanto si pensi, conferendo anche alla mise quotidiana più anonima grande personalità.

Gonna nera longuette in raso

Foto Primark

Sempre presente tra le gonne di tendenza a prescindere da stagione e anno corrente, la gonna longuette è uno dei modelli più femminili in assoluto. Primark non poteva certo farsela mancare, quindi eccone una meravigliosa in raso nero semilucido, texture attualmente molto in voga.

Minigonna svasata in stampa floreale

Foto Primark

Con il ritorno della minigonna la primavera sarà costellata di outfit che vedranno loro come grandi protagoniste del look. Questa di Primark è, se possibile, ancor più “in character“: si tratta di una gonna svasata a stampa floreale rossa su base nera, romantica ma attuale.

Camicia verde menta in bouclè

Foto Primark

Arriviamo a questa giacca-camicia bouclè color verde menta, tonalità che riporta irrimediabilmente alle belle giornate di sole. Un capo semplice ma fortemente fruibile, specie se il tempo è ancora incerto.

Fiocchi per capelli tinta unita

Foto Primark

Terminiamo in bellezza con questi bellissimi fiocchi per capelli, super on trend secondo le tendenze accessori del momento. Vendibili in confezione da due, in tinta unita, essi sono ciò che serve per completare un outfit come si deve!