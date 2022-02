Mango new collection: 5 capi must che vorrai acquistare ad ogni costo

il Denim è il Fil Rouge della nuova, anzi nuovissima collezione di Mango, che ha deciso di regalarci, con nostra somma gioia, tutta una serie di favolosi capi con caratteristiche 100% sostenibili tra jumpsuit, abiti, giacche e jeans sostenibili, appunto. Meraviglie le quali probabilmente, per questa ragione e non solo, si accaparreranno un posto d’onore nella nostra cabina armadio.

Quelli della new collection sono capi che si possono indossare da sé, arricchendo e formando più e più outfit, oppure ancora combinati tra loro per un look total denim super di tendenza che tanto ci piace, proiettandoci immaginariamente su di una passerella come vere dive. A tale tessuto si aggiungono poi capispalla, bluse ed accessori in nuance frizzanti che ben si amalgamano alle tendenze colore del periodo, così come capi in pelle e abiti a stampe. Per farla breve, pare valga veramente la pena dare uno sguardo al sito o fare una capatina in store, così noi abbiamo giusto preparato un assaggino con le chicche di questa nuova collezione che basteranno, già da loro, a fare innamorare!

Jumpsuit in denim, una mise facile ma d’effetto

Foto Mango

Cominciamo con uno dei pezzi forti: ecco un autentico jolly da selezionare tra i must-have per la costruzione del proprio guardaroba, una tuta intera, in questo caso realizzata in denim, che annienterà le difficoltà di quelle occasioni in cui la fretta domina oppure si desidera rimanere comode in un look trendy e degno di nota.

Basterà affidarsi ed infilarsi in una jumpsuit ed il risultato sarà garantito: da abbinare, di sera, ad un bel tacco oppure di giorno tranquillamente ad una sneakers per una mise total casual. La combo più fashion rimane però, senz’altro, quella in accoppiata con i texani, tornati da poco alla ribalta.

Abito chamisier in denim, comode ma con stile

Foto Mango

Procediamo con un capo anch’esso “facile”, in grado di fare l’intero outfit ed un figurone in un colpo solo. Ecco un abito chamisier denim in lunghezza midi, con punto vita segnato e passanti che suggeriscono la possibile presenza aggiunta di una cintura, magari gioiello, per quel tocco di scintillio in più.

Gli abiti midi hanno già conquistato una grande fetta di fashion victim durante il corso dell’inverno, solo in versione in maglia, vale a dire knitted dress, che hanno mantenuto tante di noi al caldo ma sempre femminili e sensuali senza sforzo: ecco quindi il valido sostituto ad essi, nella sua declinazione primaverile e ultra stilosa.

Gonna a matita con spacco, casual e misteriosa

Ancora lunghezza midi, ma questa volta non un pezzo unico: vediamo sopra una bellissima gonna a matita con spacco, che sappiamo essere particolarmente in voga e certamente presente tra le tendenze gonne primavera-estate 2022, in tutta la sua versatilità.

Una gonna midi di questo genere può essere sfruttata per occasioni varie e disparate a seconda di cosa le viene abbinato, di giorno con scarpe basse, stivaletti o sandali mentre per occasioni serali con scarpe con tacco, anche stivali, o sandali gioiello.

In tempi recenti tanti sono stati gli outfit che hanno visto gonne a matita accompagnate da stivali al ginocchio, che fossero con basso tacco kitten oppure largo e comodo.

Il Trench verde mente che tutte vorremmo avere

Foto Mango

Pienamente coerente con le tendenze giacche primavera-estate 2022, Mango propone un elegantissimo ma, al contempo, casual trench color verde menta: disponibile color ghiaccio, quest’ultimo è risaputo conferire alla mise un’allure da subito maggiormente raffinata, capace di valorizzare look giornalieri e completare quelli più ricercati, studiati a puntino.

Blusa in satin stampata

Foto Mango

Passiamo a questa meravigliosa blusa in satin con scollo incrociato e stampa a righe, negli accesissimi toni dell’arancione e del rosa, fortemente a contrasto tra loro e che riprendono perciò le nuance padrone dell’ultimo anno.

Tale modello di blusa si presta ottimamente ad essere sfruttata con un comune jeans, magari uno della collezione stessa, a gamba larga e lavaggio medio-chiaro, oppure con una mini che riprenda perfettamente le tonalità che le appartengono.

Abito incrociato a righe, trendy e sbarazzino

Foto Mango

In ultima battuta impossibile non dare spazio a lui, un mini abito a portafoglio, incrociato con pattern a righe nel duo di iconici toni del bianco e del nero.

Un abito dal taglio inclusivo, che dona davvero a tutte, sfruttabile in evenienze varie e diversificate e il quale si sposa perfettamente al panorama tendenze della primavera grazie alla fantasia che lo compone. Fantasia, questa, che si ripete nell’abito in versione lunga con cut out sulla schiena, dettaglio anch’esso molto in voga al momento. Vi è poi ancora lo stilosissimo co-ord set giacca cropped e minigonna, il quale costituisce un grande ritorno che già aveva conquistato il cuore di tutti la scorsa bella stagione.

Allora, vi abbiamo convinte? Quando inizia questa sessione di shopping da Mango?