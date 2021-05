Valentina Ferragni, it-girl e sorella dell’altrettanto nota influencer e imprenditrice digitale Chiara, ci mostra, attraverso un post sul suo profilo Instagram, il look perfetto per la primavera 2021.

L’influencer, nello scatto pubblicato sul suo profilo, indossa un outfit total denim, con jeans lavaggio classico a vita alta e camicia con maxi colletto Ganni x Levi’s. A completare il look, perfetto per la bella stagione, ancora non troppo calda, la mini bag azzurra di Bottega Veneta e gli orecchini Uali della collezione di Valentina Ferragni, che riprendono il colore della borsa.

Ganni x Levi’s, una collaborazione super cool all’insegna della sostenibilità

Il look total denim di Valentina Ferragni non solo ci fa sognare, ma ci da anche lo spunto per parlare della nuova collaborazione tra Ganni e Levi’s, che vede per il marchio danese lavorare per la seconda volta insieme al noto brand di jeans, tra i più amati dalla fashion victim e dalle amanti dei denim di super qualità.

Dopo il successo della loro precedente collaborazione, Ganni e Levi’s sono tornati a collaborare e hanno presentato una collezione perfetta per la primavera-estate 2021. Questa capsule collection, inoltre, è focalizzata sul concetto di sostenibilità, molto importante per entrambi i brand.

In particolare, inoltre, la collezione Love Letter presenta anche una serie di capi che possono essere non acquistati, ma noleggiati. I tre capi pensati per questa particolare collabo sono: una camicia bottun-down, un abito chemisier e l’iconico Levi’s modello 501.

Dalla camicia di Valentina Ferragni all’abito con maxi colletto, i capi della collezione da acquistare

Vediamo quindi tre capi iconici della collaborazione di Ganni x Levis’, tra cui la camicia con maxi colletto indossata da Valentina Ferragni.

Jeans

Partiamo subito con il più iconico capo Levi’s: i jeans. Questo capo è realizzato utilizzando denim in canapa cotonizzata ed è basato su un modello vintage, con vita alta e taglio ampio, reinterpretato in chiave moderna e dallo stile casual.

Foto Levi’s | Jeans modello vintage

Camicia in denim

Abbiamo parlato di Valentina Ferragni e quindi non possiamo parlare della camicia che indossa nello scatto postato su Instagram. Questo modello è realizzato con chiusura frontale con bottoni, chiusura posteriore con bottone e zip e maxi colletto. Inoltre, è prodotta con il 77% cotone e il 23% di canapa.

Foto Farfetch | GANNI Camicia denim Ganni x Levi’s®

Abito con colletto oversize

Infine, chiudiamo la nostra selezione delle collezione di Ganni x Levi’s parlando di un altro capo che indosso a Valentina Ferragni starebbe divinamente: l’abito in jeans con colletto. Questo vestito ha sicuramente carattere ed è realizzato in denim in lavaggio scuro con struttura botton down, colletto arricciato oversize e vita leggermente stretta. Super femminile, anche quest’abito è realizzato in 77% cotone e 23% canapa.