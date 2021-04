Mette in risalto l’abbronzatura, è un colore che non passa inosservato e può dare un tocco di eleganza al look: stiamo parlando proprio del verde menta, una sfumatura tanto amata durante la bella stagione da indossare all day long. Fresco, leggero e chic, qual è il miglior modo di indossare il verde menta e, soprattutto, quali sono i capi di tendenza per la primavera-estate 2021? Abbiamo selezionato per voi i capi must have da non perdere, da acquistare il prima possibile per sfoggiare look incredibili sotto il sole… restrizioni permettendo!

Verde menta di tendenza per la primavera estate 2021: i capi must have

Dai capi ready to wear ai brand fast fashion, il verde menta conquista le collezioni della primavera estate 2021 e diventa senza dubbio una nuance amata da tutte. Simile al verde Tiffany, può essere indossato sia di giorno che di sera, abbinato a sneakers o tacchi a spillo, ma quali sono i capi e gli accessori più in voga del momento? Navigando sul web e sui social, tra fashion blogger e fashion lover, abbiamo potuto constatare che i must have della bella stagione sono pochi ma buoni. Com’è che si dice? Less is more, quindi per indossare il verde menta va bene osare ma senza esagerare!

Total look verde menta casual

Il total look casual e sportivo è uno dei più gettonati e amati del momento. Lo abbiamo indossato quest’inverno, le fashion blogger si sono sbizzarrite con colori pastelli, tonalità vivaci e total black… il colore più ricercato della bella stagione, però, sembrerebbe essere proprio il verde menta. Quindi, se volete osare e andare sul sicuro, optate per un total look casual composto da pantaloni jogger o a palazzo e felpa cropped, da indossare sia con le sneakers che con un sandalo fresco e comodo.

Long dress fresco e leggero

Ognuna di noi ha nel suo armadio abiti primaverili ed estivi che non vede l’ora di indossare. I long dress, oltre ad essere comodi e freschi, si sposano perfettamente con tutte le tipologie di eventi, dal più casual al più chic. Da sottolineare che è anche uno dei colori preferiti di Zendaya, come non amare (e copiare) lo stile della famosissima attrice? Ecco perché bisognerebbe averne sempre uno nell’armadio, se verde menta ancora meglio! Si può indossare all day long, con sneakers, sandali bassi o con il tacco, l’importante è abbinarlo con gli accessori giusti. Di seguito alcuni esempi da cui trarre ispirazione per i vostri look primaverili ed estivi!

Foto Rinascimento

Foto H&M

Foto Zalando

Gonna plissettata

Torna ogni anno tra le tendenze della bella stagione, la gonna plissettata è diventata ormai un must have in assoluto della primavera estate. Si sposa con tutto, quindi se non ne avete una nel vostro armadio recuperate il prima possibile! Dopo averla provata, non ne vorrete più fare a meno.

Foto H&M

foto Mango

Top con maniche a sbuffo

Il top è un must have in assoluto. Si può indossare sopra una gonna, un jeans o uno shorts, quindi vi suggeriamo di acquistarne uno per la bella stagione dalla tonalità verde menta. Come sfoggiare un look semplice ma alla moda? Optate per un top con maniche a sbuffo!

Foto Shein

Accessori verde menta di tendenza PE 2021

Dopo avervi consigliato i migliori look per la primavera estate con protagonista il verde menta, abbiamo selezionato per voi gli accessori di tendenza del momento. Dalla mini bag in pelle agli orecchini pendenti, scopriamo insieme gli accessori più belli da non perdere!

Mini bag in pelle

Le mini bag sono le borse più amate dell’estate, quindi se ne state cercando una nuova in vista della bella stagione non possiamo non suggerirvi la borsa piccola verde menta. Lo stile è proprio come la mini bag lanciata da Dior, in pelle con una texture trapuntata, è perfetta per il giorno e per la sera, da indossare sia su look casual che su look più eleganti.

Foto Dior

Scrunchie con fiocco

Un elastico morbido che si presta a tutte le acconciature. Se desiderate raccogliere i vostri capelli in una meravigliosa acconciatura primaverile, vi suggeriamo di provare a legarli con uno scrunchie con fiocco verde menta. Anche con un look casual, il fiocco dalla nuance verde mente vi donerà quel tocco di stile in più di cui avete bisogno. Provare per credere!

Foto leontinevintage

Sandalo con tacco

Il sandalo con il tacco è ideale per le serate in compagnia, per un aperitivo con gli amici o per un appuntamento elegante. Se avete deciso di indossare un vestito o anche un semplice jeans e desiderate completare il look con una nuance brillante e luminosa, il sandalo verde menta è la soluzione migliore. Se comprate un paio di scarpe di questo tipo, non ne potrete più fare a meno…

Foto Prada

Orecchini pendenti

Look semplice, casual e da giorno, acconciatura classica e scarpe comode: come rendere il look trendy e chic? Gli orecchini pendenti verde menta sono l’accessorio della primavera-estate 2021 più richiesti dalle fashion lover! Da Morellato e Swarovski, avrete l’imbarazzo della scelta.

Foto Amazon

Verde menta a chi sta bene?

Se temete che questa nuance non sia adatta a voi, vi sbagliate: il verde menta si sposa perfettamente con tutti gli incarnati, anzi specialmente durante l’estate è consigliato per mettere in risalto l’abbronzatura. Quindi non abbiate paura e osate con look brillanti e luminosi, il verde menta vi permetterà di ottenere uno stile trendy e straordinario. Potete osare con un total look oppure aggiungere all’outfit selezionato un dettaglio verde menta come una borsa o un paio di sneakers estive. Insomma, il modo per indossarlo e sfoggiarlo con stile lo troverete sicuramente! Basta seguire i consigli giusti.