Le posizioni sessuali da provare per la festa della mamma

Tra poco più di un mese ci sarà la festa della mamma. In diversi Paesi anglofoni, però, questa ricorrenza cade proprio in questi giorni. Quindi, per questo motivo, abbiamo deciso di portarci avanti e parlare di questa giornata speciale. Per festeggiare, oltre a godervi del meritato relax, la festa della mamma è anche il momento perfetto per godersi un momento di piacere con il proprio partner. Ecco quindi per voi i nostri consigli sulle migliori posizioni sessuali per la festa della mamma.

Festa della mamma: le posizioni sessuali perfette

Dal missionario alla 69, sono diverse le posizioni sessuali da sperimentare durante questa giornata. Ecco quindi i nostri consigli.

Missionario con i fianchi sollevati

Tra le posizioni che vi consigliamo c’è quella del missionario con i fianchi sollevati, magari grazie ad un cuscino. Questa posizione, secondo gli esperti, è favorevole al punto G e fa sì che la penetrazione miri, senza troppi sforzi, alla parete anteriore della vagina. Inoltre, il clitoride è facilmente accessibile in questa posizione e può essere stimolato con le dita o con un sex toys.

Cucchiaio, una posizione dolcissima per la festa della mamma

Questa posizione è perfetta per la festa della mamma perché aggiunge un pizzico di dolcezza in più all’atto sessuale. Dovrete infatti sdraiarvi entrambi sullo stesso fianco e, in questo modo, il partner che starà dietro potrà baciarvi il collo e accarezzarvi dolcemente, oltre a sentire ancora meglio il profumo della vostra pelle.

69 laterale

La 69 è una delle posizioni più amate quando si parla di rapporti sessuali. Per questo è tra quelle che vi consigliamo per la festa della mamma. Inoltre, come spiegano anche gli esperti, dare e ricevere sesso orale è una delle cose più intime che può avvenire tra una coppia. Dovrete quindi sdraiarvi uno di fronte all’altro in direzioni opposte e allineare i vostri corpi per poter raggiungere al meglio i genitali del vostro partner.

Donna sopra

Quando la donna, durante il rapporto sessuale, sta sopra riesce ad avere più controllo sul suo piacere. Infatti, come spiegano anche gli esperti, stando sopra si riesce ad avere più controllo, sia sulla velocità dei movimenti che sull’intensità del piacere.

Per la festa della mamma concedetevi del sesso in doccia

Fare la doccia insieme è uno dei grandi piaceri della vita. Ma non solo. Perché, secondo gli esperti, aiuta anche a promuovere l’intimità tra i due partner. Fare la doccia insieme, durante l’atto sessuale, vi permetterà di godervi ancora di più il momento e di divertirvi. Sarà quindi un momento super sexy è tremendamente soddisfacente per entrambi.

