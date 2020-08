7 consigli su come fare sesso bene col partner

Come in tanti aspetti delle relazioni, anche nel rapporto sessuale la comunicazione è importantissima. Ok la fiducia, l’affinità, il sentirsi protetti e al sicuro e la complicità, ma alla chimica non si può mai rinunciare e, se e quando c’è qualche problema in paradiso, si può provare a parlarne a cuore e mente aperti. Cuore e mente aperti, inoltre, possono tornare molto utili anche quando si tratta di fare sesso con il partner, come in una sorta di mantra che recita “conoscersi, parlarsi, comprendersi”. Se siete in cerca di un pizzico di pepe in più o semplicemente di qualche consiglio su come fare l’amore o come fare sesso bene, oltre ai tre che abbiamo appena citato nel nostro mantra, ne aggiungiamo altri quattro.

Ecco dunque una lista di ben 7 consigli su come fare bene l’amore e come far “impazzire” un uomo (anche attraverso le più intriganti posizioni per fare l’amore).

1: Conoscersi

Sarà successo a tante: le prime volte con il partner non hanno lasciato un buon ricordo, che poi però è stato spazzato via da quelle successive e dall’affinità donata dal tempo che passava. Questo perché conoscersi è fondamentale: il colpo di fulmine e l’affinità elettiva sono rari come trovare la propria unica e sola anima gemella (almeno per chi crede nel concetto di “persona della propria vita”). È per questo che non bisogna scoraggiarsi, soprattutto nelle primissime fasi di uscita, frequentazione e conoscenza, ma anzi dedicare quel tempo a conoscersi, chiedersi e farsi domande: anche e soprattutto relative alla sfera sessuale, d’altronde è di quello che stiamo parlando.

2: Parlarsi

Rinunciare al senso della vergogna con il proprio partner, dunque, può essere un buon modo per far funzionare un rapporto sessuale. Parlare di ciò che ci piace, di cosa piace agli uomini o alle donne in generale e a noi in particolare ci avvicina di un passo in più a un’esperienza veramente da godersi. Chiedere di provare una nuova posizione, una nuova pratica ad esempio, o interpretare un ruolo, o anche chiedere di evitare una cosa che ci mette a disagio è fondamentale. Non ci si deve costringere ad accontentarsi se l’obiettivo è quello di capire come fare sesso bene.

3: Comprendersi

E se invece parlare risulta troppo difficile è bene imparare a comprendere anche le emozioni e il linguaggio non verbale. Non sempre le persone sono in grado di dar voce ai propri pensieri o ai propri disagi, pertanto dopo la fase di conoscenza deve giungere anche quella del comprendersi. Vietato imporsi cose che non ci piacciono, vietato imporre sugli altri cose che potrebbero non saper gestire o apprezzare. Facciamo invece attenzione ai segnali, alle risposte del corpo e della mente.

4: Sorprendersi

L’essere umano odierno è fatto così: vive di stimoli e novità, detesta la noia e ne è quasi sempre spaventato. E se il sesso è l’origine della vita e la vita non può essere noiosa, allora neanche il sesso deve esserlo! Prendere spunto da film, libri, video e blog dedicati al come fare sesso bene può essere una buona idea per rivoluzionare la propria vita di coppia o, quantomeno, le proprie abitudini in camera da letto. In poche parole, è proprio l’abitudine che si dovrebbe evitare. Parliamo con le amiche, condividiamo dubbi e pensieri, prendiamo spunto dalla coppia più salda che conosciamo e dalla loro affinità per provare “quella cosa” che ha suscitato il nostro interesse e sorprendere il nostro partner con effetti speciali!

5: Sex toys

Il mercato dei sex toys è sempre stato estremamente fornito, ma la differenza con gli anni passati è che grazie a un certo tipo di film e di romanzi tante informazioni riguardanti la sfera sessuale sono state democratizzate e diffuse al grande pubblico. Per fare sesso bene potrete procurarvi i cosiddetti “giocattoli sessuali”, per vivere l’esperienza del rapporto sessuale proprio come fosse un gioco votato al divertimento e, soprattutto, al piacere. Potrete leggere delle pratiche meno note e solitamente considerate meno ortodosse, tenendo sempre presente che il consenso è la chiave irrinunciabile di qualsiasi cosa e soprattutto del godere appieno di un’esperienza con il proprio partner.

6: Sesso protetto

Sembrerà banale dirlo ma i promemoria non sono mai abbastanza: praticare il sesso protetto è uno dei segreti per fare l’amore bene ed evitare le scomode e spesso imprevedibili conseguenze derivanti dai rapporti non protetti. Anche in presenza di una profonda fiducia o di una storia di lunga data usare preservativi e protezioni può donare quel tocco di tranquillità in più che ci ripulirà la mente da qualsiasi ansia e timore per il proprio futuro prossimo e a lungo termine. Allo stesso modo, sottoporsi a regolari controlli medici e condividere con il proprio uomo o la propria donna le informazioni relative alla “salute sessuale” servirà a costruire una fiducia e un senso di condivisione più saldi.

7: Dedicare sempre un po’ di tempo alla cura della sfera sessuale

C’è chi sostiene che il sesso in una relazione è tutto e chi la pensa in maniera del tutto contraria. Noi pensiamo che sia un aspetto molto importante dello stare bene in coppia e pensiamo che per questo si dovrebbe sempre ritagliare del tempo da dedicargli. Conservare le energie necessarie a godersi il proprio partner da un punto di vista sessuale può passare in secondo piano con lo scorrere del tempo e della relazione. Eppure ci si dovrebbe sempre ricordare di “come era i primi tempi” e che l’unione si costruisce anche in camera da letto. Nonostante tutto, allora, nonostante la vita, il lavoro e lo stress, per fare bene l’amore basta ricordarsi di fare l’amore!