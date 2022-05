Moda da spiaggia: vestiti per il mare che ti faranno sentire pronta per una sfilata

Che senso avrebbe tentare ad ogni costo di accaparrarsi il bikini più cool dell’estate, senza poi completare la mise in ogni minimo dettaglio? La valigia per le vacanze, infatti, non può dirsi pronta senza vestiti da mare di tendenza, che possano chiudere in bellezza il look da spiaggia oppure trasformarsi nell’outfit perfetto per un aperitivo al calar del sole. Lo sanno bene i brand specializzati in beachwear che, come ogni anno, ne propongono una moltitudine di varianti davvero per ogni stile e preferenza.

Dagli abiti coordinati al bikini per un total match fino alle più calde novità del periodo, in stampe variopinte oppure nelle tradizionali tinte unite come in quelle audaci, le proposte mare spaziano dai classici long dress alle versioni mini, passando per i caftani sino alle tuniche.



Le numerose recenti collezioni di costumi da bagno, così come ogni brand fast fashion che si rispetti, offrono un ampio ventaglio di scelte per quanto riguarda il beachwear, tutte profondamente connesse ai trend ricorrenti che hanno fatto la moda degli ultimi mesi. A dominare sono ancora nuances frizzanti e sbarazzine, intervallate da accenti fluo e pastello. A far da sfondo, poi, la fantasia floreale che non lascia spazio al dubbio, insieme a motivi etnici ed alla stampa psichedelica.

Vediamo dunque nel dettaglio alcuni spunti da mettere in valigia per essere perfette in ogni evenienza, con un occhio alle tendenze ed uno al proprio, personale stile.

Copricostume di tendenza

Foto Zara

Coerentemente alla tendenza crochet -strappata agli anni ’70- che sta rapidamente prendendo sempre più piede, Zara si mostra come sempre sul pezzo presentando tutta una serie di abiti all’uncinetto, versatili e ultra all’avanguardia.

Vediamo sopra un abito lungo in maglia intrecciata colorata, il quale bordo termina in fitte frange multicolore. Niente di meglio per “nascondere” il proprio bikini preferito senza sensi di colpa!

Foto Yamamay

Fashion evergreen incontrastato, il caftano rimane una tra le tipologie di copricostume più amata di sempre. Eccone uno proposto in versione corta, sbarazzina e coloratissima dalla nuova collezione costumi Yamamay, in una stampa allegra che ricorda vagamente i noti mandala.

Meraviglioso se chiuso dalla cintura in vita dello stesso tessuto, ma addirittura perfetto se a lasciar intravedere uno dei bikini della linea.

Foto Calzedonia

Basi ma mai scontata, ecco una camicia in lino a righe bianche e lilla dell’ultima collezione costumi Calzedonia. Fresca, leggera e anche stilosissima, è un’alternativa comoda e, perché no, anche sensuale per recarsi in spiaggia.

Foto OVS

Abito chamisier per la linea PIOMBO OVS, in un meraviglioso punto di rosa, e con balze. Pratico e grazioso come copricostume, si sposa benissimo con una delle borse mare di tendenza ed un paio di sandali granchio.

Abiti lunghi per la spiaggia

Foto credits: Courtesy of Goldenpoint

Popolarissimi durante la bella stagione, i vestiti lunghi estivi si prestano davvero a mille e mille occasioni. Tra queste c’è senz’altro la loro funzione copricostume, una scelta di tutto gusto ed eleganza: ne vediamo giusto sopra uno del nuovo lancio costumi Goldenpoint, con volant sovrapposti all’estremità e nappine. Quel che salta all’occhio da subito però, è senz’altro la bellissima stampa etnica.

Foto credits: Courtesy of Goldenpoint

Scollo bardot per questo abito lungo Goldenpoint, contraddistinto dai toni del petrolio e del marrone cioccolato. Romantico e raffinato, è splendido per andare in spiaggia ma si presta benissimo anche all’eventualità di una rilassante passeggiata serale sul lungomare, a seconda ovviamente di quale modello di sandali di tendenza per l’estate lo si abbini.

Foto credits: Courtesy of Goldenpoint

Le linee di beachwear riservano da sempre un posto importante ai vestiti mare, corti, lunghi o caftani che siano, ed i longdress sono tra i modelli più consigliati a chi ama uno stile più classico.

Nessuno vieta però di optare per una maxi gonna, ampia e lunga, dalle vibes di ispirazione gitana: eccone una di Goldenpoint, distinguibile per i suoi vivaci accostamenti cromatici, da sfoggiare con il pezzo sopra del bikini oppure in combo ad uno dei tanti Crop Top di tendenza.

Abiti corti per la spiaggia

Foto Zara

Hai detto Crochet? Ecco un abito corto da spiaggia targato Zara, nero e con scollo generoso. La fitta lavorazione lascia intravedere attraverso, e non c’è scusante migliore per scegliere uno dei costumi da bagno Zara proposti quest’anno.

Foto Bershka

Se poc’anzi parlavamo di vedere attraverso, ciò potrebbe costituire il giusto spunto per lasciarsi conquistare da uno di quei vestiti see-through tanto di tendenza. Sopra un mini abito del recente lancio swimwear di Bershka perfetto per la spiaggia, floreale e nei toni del rosa.

Foto credits: Courtesy of Goldenpoint

Molto presenti sono i minidress nelle linee mare quest’anno, fortunatamente per chi li ama da sempre: qui uno degli ultimi di Goldenpoint, con scollo a V e lacci che si congiungono dietro al collo. A catturare l’attenzione, però, è l’interessantissima fantasia che vede nuances calde e fredde a contrasto.

Vestiti mare per la sera

Foto OVS

Misura midi, scollo a cuore, maniche a sbuffo e color rosso ciliegia: quello floreale della nuova collezione OVS Nobody’s Child è l’abito perfetto da mettere in valigia in vista delle vacanze al mare. La linea è aderente, mentre lo spacco discreto aggiunge un tocco di sensualità al romanticismo. La calzatura perfetta da abbinare? Uno dei sandali slip-on intrecciati tanto in voga al momento.

Foto Zara

Gettonatissimi in estate, gli abiti lunghi, leggeri ed impalpabili sono la scelta forse più azzeccata per concedersi una spensierata uscita serale in una località di mare: Zara ne propone a miriadi, ma eccone uno svasato con spalline sottili e fiocchetto sul decolleté nei toni dell’azzurro, amatissima presenza nella moda colori attuale.

Foto Zara

Scollo drappeggiato alla Marilyn per questo vestito lungo di Zara, romantico al massimo nella sua fantasia floreale su fondo color Ècru. Questa volta le nuances imperanti sono quelle pastello, a rendere il tutto più raffinato ed etereo.

Vestiti mare per una festa sulla spiaggia

Foto Zara

Per una divertente festa in spiaggia, potrebbe essere un’idea quella di prediligere abiti come questo: seguendo sempre l’onda della popolare tendenza crochet, sopra un vestito lungo Zara modello tubino. Le maglie colorate e lo scollo a V rendono la mise giocosa e frizzante, l’ideale per abbandonarsi alla spensieratezza.

Foto Zara

Vediamo ora una proposta elegante: l’arancione è indubbiamente una delle nuances maggiormente di tendenza, specie se su di un abito del genere, con spalline sottile e linee essenziali rese ancor più ricercate dal drappeggio sul davanti.

Foto Zara

Ultima alternativa per una festa in spiaggia questo abito corto chamisier in pizzo Sangallo di Zara, con cinta del medesimo tessuto a segnarne la vita. La tinta è quella del verde prato, un must assoluto di stagione.

Aperitivo in spiaggia: come vestirsi

Foto Credits: Courtesy of Goldenpoint

Quale epilogo migliore per una lunga giornata di mare se non un bell’aperitivo con vista sull’orizzonte? Ebbene, non appena abbiamo visto questo vestito firmato Goldenpoint non abbiamo potuto pensare ad altro che a questo: lungo e leggero, con mega Cut Out delimitato da anello metallico rivestito, maniche a sbuffo e motivo floreale.

I colori sono proprio quelli del tramonto, ed il volant sull’orlo completa il tutto con estrema eleganza. Che dire, gli elementi di tendenza ci sono tutti!

Foto Credits: Courtesy of Goldenpoint

Happy Hour last minute? Opta semplicemente per aggiungere ad uno dei tuoi costumi interi preferiti -ma anche al semplice top- una gonna lunga ed ampia come questa di Goldenpoint, con pratico elastico in vita e dai colori vivaci in contrasto tra loro: il giallo dello sfondo si sposa perfettamente con il viola dei fiori, suo complementare, al quale si aggiungono un vivido arancione misto al turchese.

Foto Stradivarius

Vista la tendenza corsetto recentemente tornata alla ribalta, era impossibile non inserire nella nostra fashion guide questo abito di Stradivarius: mentre il top segna e valorizza alla perfezione il decolleté, la gonna ampia si apre in un timido spacco. Anche qui ciò che colpisce è la stampa, strategicamente delineata dai colori, ancora complementari e super estivi.

Pronta a procurarti una valigia più grande?