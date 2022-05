Sandali slip-on intrecciati, i modelli irrinunciabili dell'estate

Dopo tanto tempo chiusi in casa forse ci siamo convinte che la comodità sia l’unica via per sentirci alla grande con noi stesse, e di certo la tendenza primavera estate sneakers colorate ce lo conferma. Ma Bottega Veneta ha lanciato un trend a cui difficilmente potremo resistere: i sandali con tacco intrecciati.

Se le influencer fanno a gara per accaparrarsi i modelli più cool e i colori migliori, chi siamo noi per tirarci indietro? Sono tantissimi i marchi che hanno emulato la maison italiana e che rendono accessibili anche a noi comuni mortali questi sandali esclusivi.

Un intreccio di stile i sandali più cool dell’estate!

Tra le tante mode di tempi passati, quella dei sandali slip on è sicuramente una di quelle che ci piace di più, sia per la comodità di questi modelli, sia perché valorizzano ogni outfit in modo semplice e glamour.

L’imbottito, poi, prosegue ancora la sua marcia verso l’olimpo dei trend e anche in estate si conferma la regola: sotto a mini dress e alla tendenza abiti crochet per la primavera-estate, non possiamo non indossare un sandalo intrecciato, morbidissimo e super colorato!

Foto H&M

Non per forza con il tacco! Per chi non vuole assolutamente abbandonare il comfort, esistono tantissimi modelli flat per vivere l’estate in modo sereno senza rinunciare allo stile.

Pronte a lanciarvi nel glamour estivo e sentirvi delle vere e proprie modelle? Non lasciatevi sfuggire l’occasione di sentirvi protagoniste della moda!